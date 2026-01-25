[단독] 근우회 ‘신천지 외곽 접점’이었나…연계활동 잇달아 포착

신천지 위아원-근우회 공동 활동

2023년 수상식엔 총무급 A씨 등 포착

이희자(가운데) 한국근우회 회장이 2023년 서울 마포구에서 열린 수여식에서 발언하고 있다. 독자 제공

근우회와 위아원은 2023년 대규모 단체 헌혈 활동에 참여했고 이 공로로 근우회는 보건복지부 장관 표창을 받은 것으로 알려졌다.

위아원 설명. 신천지 홈페이지 캡쳐

B씨는 이날 국민일보와의 통화에서