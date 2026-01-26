금·은 팔러 강원서 서울까지…‘1돈 100만원’에 종로 거리 ‘들썩’

서울 종로구 귀금속 시장이 붐비고 있다. 최현규 기자

20년간 종로에서 금은방을 운영해온 박모씨는 “팔기 위해 오는 사람이 반, 사기 위해 오는 사람이 반”이라며 “가격 확인 후 그냥 가는 사람도 많다”고 말했다.

서울 종로구 한 귀금속상가에 놓인 금과 은 상품. 연합뉴스

금은방 주인은 312만원의 실버바를 2만원 깎아 판매하며 “실시간으로 은 가격이 오르는 중이라 이 가격으로 공장에서 새로 물건을 받을 수 있을지 모르겠다”고 말했다.

“공급 물량은 묶여 있는데 수요가 갑자기 늘면서 전혀 따라가지 못하고 있다”며 “금이 부담스러운 사람들이 은으로 몰리고 있다”고 말했다.