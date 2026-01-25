‘계엄 국무회의 서명 제안’ 박성재 26일 재판 시작

한덕수에 징역 23년 선고한 재판부가 심리

김건희 도이치 주가조작 사건 28일 선고

박성재 전 법무부 장관. 연합뉴스

장관에게 “참석자 서명을 받아야 한다”는 취지로 말했다. 이 전 장관이 강의구 전 대통령실 부속실장에게 이를 요청하자, 박 전 장관은 강 전 실장을 불러 “누가 참석했는지 (기록을) 남겨야 한다”는 취지로 서명 필요성을 재차 강조하기도 했다.

한 전 총리 1심 판결문에는 최상목 전 부총리 겸 기획재정부 장관과 조태열 전 외교부 장관이 계엄에 명시적으로 반대한 사실도 적시됐는데, 박 전 장관이 취한 행동과는 비교되는 대목이기도 하다.