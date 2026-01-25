조정식 특보 “이해찬 前총리 위중…국내 이송은 지켜봐야”
이재명 대통령의 정무특별보좌관인 조정식 더불어민주당 의원은 25일(현지시간) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 건강 상태와 관련해 “아직 의식을 회복하지 못한 채 위중한 상황이 이어지고 있다”고 밝혔다.
조 특보는 이날 이 수석부의장이 입원 중인 베트남 호찌민 떰아인 종합병원에서 기자들과 만나 이같이 말했다. 한국으로의 이송 가능성에 대해서는 “아직 말할 수 있는 단계가 아니다. 조금 더 상황을 지켜봐야 한다”고 설명했다.
조 특보는 “대통령도 이 수석부의장의 건강 악화를 매우 안타깝게 생각하며 쾌유를 간절히 기원하고 있다”며 “제 보고를 실시간으로 챙기고 있으며, 베트남 당국과 병원의 노력에 감사의 뜻을 전해왔다”고 말했다.
이어 “이 수석부의장은 대한민국 민주주의 역사의 산증인이자, 가장 치열하게 정치 역정을 살아온 분”이라며 “이재명 정부에도 매우 중요한 분인 만큼 간절한 마음으로 기적적으로 쾌유하기를 한마음으로 기원한다”고 강조했다.
베트남 정부도 이 수석부의장의 치료에 각별한 관심을 기울이고 있는 것으로 전해졌다. 조 특보는 전날 팜 민 찐 베트남 총리가 쾌유를 기원하는 서한을 주베트남 한국대사관에 전달했으며, 호찌민시 인민위원장도 병원을 찾아 가족을 위로했다고 전했다.
찐 총리는 서한에서 “(이 수석부의장이) 호찌민시 방문 중 건강 악화로 입원했다는 소식을 듣고 매우 안타깝게 생각한다”며 “최상의 치료를 받기 위해 베트남 외교부와 호찌민시 관련 기관과 떰아인 병원이 협력하여 조치하도록 지시했다”고 밝혔다.
전날 이 대통령의 지시로 베트남에 급파된 조 특보는 이날 저녁 또는 26일 오전 귀국을 검토 중이라고 덧붙였다.
이 수석부의장은 민주평통 회의 참석을 위한 호찌민 출장 중이던 지난 23일 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 응급실로 이송됐다. 이후 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술에 이어 사흘째 중환자실에서 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료 등을 받고 있다.
조 특보 외에도 같은 당의 김태년·이해식·이재정·최민희·김현 의원도 베트남으로 와 이 수석부의장을 문병하고 대책을 상의했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사