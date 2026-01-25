의정부시, 과학고 지역인재 확대·특성화고 설립 등 교육현안 전달
김동근 의정부시장, 임태희 교육감 면담
교육청과 협력 강화해 ‘교육 1번지’ 실현
경기 의정부시가 경기도교육청과의 협력을 통해 과학고 지역인재 확대와 특성화고 설립 등 지역 교육 경쟁력 강화를 위한 핵심 현안을 공식 건의했다.
김동근 의정부시장은 지난 22일 경기도교육청 북부청사를 방문해 임태희 경기도교육감과 면담을 갖고, 지역 교육 여건 개선과 체감형 교육정책 실현을 위한 주요 과제를 전달했다. 이날 면담에서는 경기북과학고 지역인재 선발 비율 확대를 비롯해 스포츠융합과학고 설립, 학교시설 개선, 교육문화 인프라 강화 등 4가지 핵심 현안이 논의됐다.
김 시장은 먼저 경기북과학고의 지역인재전형 비율을 현행보다 확대해 의정부시 학생들이 우수한 과학 교육을 받을 수 있는 기회를 넓혀달라고 요청했다. 특히 지역 학생과 학부모의 수요가 높은 점을 고려해 선발 비율을 20%까지 적용해 줄 것을 건의했으며, 이에 임 교육감은 해당 취지에 공감하며 적극 검토하겠다는 입장을 밝혔다.
이어 체육·산업·경영·마케팅 분야를 융합한 새로운 교육모델인 ‘의정부 스포츠융합과학고(가칭)’ 설립 추진을 재차 건의했다. 이는 기존 체육고와 차별화된 특성화 교육체계로, 학생들의 진로 선택 폭을 넓히고 경기북부 교육의 새로운 방향을 제시할 수 있는 상징적 모델이라는 점을 강조했다. 임 교육감은 향후 업무협약 체결 등 실질적 추진 방안을 검토하겠다고 밝혔다.
또한 김 시장은 민락·고산지구 인구 증가에 따른 학교 시설 부족 문제를 해소하기 위해 민락중학교의 노후 체육관과 급식실 개선과 함께 주민과 공유하는 복합시설 신축을 건의했다. 임 교육감은 학교시설의 지역사회 개방 취지에 공감하며 추진 가능성을 살펴보겠다고 답했다.
아울러 녹양동에 위치한 경기도교육청 의정부도서관에 대해서는 경기북부 유일의 교육청 직속 도서관이라는 점을 감안해 시설 개선과 기능 강화를 요청했다. 김 시장은 교육청 주도의 리모델링과 함께 시 공공도서관과 연계한 지역 거점 교육문화공간으로의 재정비 방안을 제안했으며, 임 교육감은 적극적인 검토 의사를 밝혔다.
임 교육감은 “의정부시가 제안한 과제들은 현장의 수요와 교육정책 방향이 잘 맞닿아 있다”며 “학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육환경 조성을 위해 시와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.
김 시장은 “이번 면담은 단순한 건의가 아니라 교육청과 함께 미래 교육을 설계하는 자리였다”며 “과학고 지역인재 확대와 특성화고 설립, 교육 인프라 개선 등 주요 현안을 체계적으로 추진해 ‘교육 1번지’ 의정부를 실현해 나가겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사