인천어린이과학관, ‘교육기부 우수기관’에 선정
인천시설공단 인천어린이과학관은 다양한 과학교육 기회 제공과 활성화 노력을 인정받아 교육부 주관 ‘교육기부 우수기관’에 선정됐다고 25일 밝혔다.
교육기부 우수기관 인증제는 교육부가 주관해 공교육 경쟁력 강화를 위한 기업, 공공연구기관과 대학 등이 보유한 우수한 지적 재산을 교육에 활용할 수 있는 ‘교육 기부 역량’과 운영 실적 등을 종합적으로 심사·인증하는 제도다.
인천어린이과학관은 2013년 최초 인증을 받은 이래 지속적으로 우수기관에 선정돼 인천지역 교육지원청과 초·중·고교 등 관련 기관과 협업해 교육기부 프로그램을 운영, 최근 3년간 1만8599명의 어린이가 참여하는 등 명실상부 지역사회 과학 거점기관의 소임을 수행해 온 노력을 인정받았다.
김재보 공단 이사장은 “교육기부 인증 획득을 계기로 더욱 내실 있는 교육기부 프로그램을 운영해 어린이들에게 더욱 많은 과학 체험 기회를 제공할 예정”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사