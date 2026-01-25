서난이 전북도의원, 영농형 태양광 도입 방안 토론회 개최
새 정부의 ‘햇빛소득 마을’ 정책 방향 소개
영농형 태양광 조성할 경우 5년 내 3GW 전력 생산
서난이 전북특별자치도의회 의원(전주9)은 22일 도의회 세미나실에서 전북지속가능발전협의회, 전북연구원과 함께 ‘성공적인 기업 유치를 위한 재생에너지 확대 방안 토론회’를 공동 개최했다.
이날 토론회에는 농어촌공사, 농림축산식품부, 전북도, 관련 기업 관계자들이 참석해 영농형 태양광을 둘러싼 제도·현장·정책 과제를 놓고 논의했다. 특히 관계 부처와 공공기관이 한자리에 모여 새만금 농생명용지 내 영농형 태양광 도입 가능성을 공식적으로 논의했다는 점에서 주목된다.
첫 번째 발제자로 나선 박해청 농림축산식품부 에너지정책과장은 ‘영농형 태양광의 현황과 과제’를 주제로 제도적 쟁점을 설명했다. 박 과장은 영농형 태양광의 제도화 필요성을 언급하며, ‘영농형 태양광 특별법’ 제정 검토와 함께 새 정부의 ‘햇빛소득 마을’ 정책 방향을 소개했다. 그는 마을 시설과 공공부지를 활용한 주민참여형 태양광 발전 모델이 농촌 소득 보전에 기여할 수 있다고 밝혔다.
두 번째 발제에서는 오창환 전북대학교 명예교수와 한운기 ㈜위에너지 대표이사가 ‘새만금 영농형 태양광의 가치와 비전’을 주제로 공동 발표했다. 오 교수는 새만금 농생명용지에 대규모 영농형 태양광을 조성할 경우 3년 내 1GW, 5년 내 3GW 수준의 전력 생산이 가능하다며, 데이터센터와 반도체 산업 등 RE100 이행이 시급한 기업에 직접 전력 공급이 가능하다고 주장했다.
이어 한 대표는 새만금 농생명용지의 평지 지형을 활용한 블록 단위 계획 개발 방안을 제시하며, 발전량과 매출, 내부수익률(IRR) 등을 포함한 경제성 분석 결과를 토대로 사업 추진의 현실성을 설명했다.
좌장을 맡은 서난이 의원은 “영농형 태양광이 농업의 지속가능성을 훼손하지 않으면서도 지역 경제 활성화에 기여할 수 있다는 점을 확인했다”며 “오늘 논의된 의견들이 제도 개선과 정책으로 이어질 수 있도록 도의회 차원에서 역할을 하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사