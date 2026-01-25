시사 전체기사 ‘따뜻한 한 끼를 위해’ 최강 한파에도 무료급식소에 늘어선 줄 입력:2026-01-25 14:06 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 강추위가 기승을 부리는 25일 서울 종로구 탑골공원에서 어르신들이 무료급식을 받기 위해 기다리고 있다. 강추위가 기승을 부리는 25일 서울 종로구 탑골공원에서 어르신들이 무료급식을 받기 위해 기다리고 있다.강추위가 기승을 부리는 25일 서울 종로구 탑골공원에서 어르신들이 무료급식을 받기 위해 기다리고 있다. 아래사진은 열화상카메라 촬영한 사진으로 높은 온도는 붉은색으로, 낮은 온도는 푸른색으로 나타난다. 강추위가 기승을 부리는 25일 서울 종로구 탑골공원에서 어르신들이 무료급식을 받기 위해 기다리고 있다.이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 민주평통 “이해찬, 의식 돌아오지 않고 위중” 2 “연금 동원해 코스피 올려놓고… 몰염치” 나경원 페북글 3 李대통령 “부동산 불로소득 공화국…양도세중과 유예 연장 없다” 4 겨우 열린 청문회, 이혜훈 해명 들어봤지만… 與조차 “불법” 5 與 “이해찬 계속 의식 없어…국내 이송 논의 중” 해당분야별 기사 더보기 1 이재용 “숫자 나아졌다고 자만 말라…경쟁력 회복 마지막 기회” 2 양도세 3억 다주택자, 5월엔 7억 내야… 부동산세 올려 집값 잡기 ‘신호탄’ 3 기내서 불날라…제주항공 이어 한진그룹도 “기내 보조배터리 사용 금지” 4 “20년 아닌 20개월 뒤”… ‘꿈의 기술’ 현실화 성큼 5 현대차 도입 계획 없는데… 노조 “아틀라스, 합의 없이 1대도 안돼” 해당분야별 기사 더보기 1 꽈추형 “박나래가 ‘주사이모’ 소개”…주사이모 측 “진짜는 따로” 2 꽁꽁 언 산 속 쓰레기 치워 온 어느 외국인[아살세] 3 목 디스크 수술 후 그냥 퇴근한 의사…환자는 사망 4 [작은영웅] “왜 이 남자 눈에만 잘 보일까” 아수라장 된 도로에 나타난 남성의 정체 (영상) 5 “끝까지 베푼 어머니”…장기기증으로 생명 나눈 이화영씨[아살세] 해당분야별 기사 더보기 1 “5초 동안 최소 10발” 美 미니애폴리스에서 순찰 요원이 또 시민에 발포 2 가수 비, 장애인에 “왜 춤 안 춰?” 물었다가…“배려 부족” 사과 3 국제 은값 사상 최초 온스당 100달러 돌파 4 “미국 이익이 우선”…美 새 국방전략 “대북 억제 책임은 한국” 5 김민석 총리 “美 부통령, 쿠팡 사태 오해 없게 상호관리 요청” 해당분야별 기사 더보기 1 마지막 콘서트 투어 나선 임재범… 눈물 훔치는 관객도 2 가마치통닭, 이수지 모델 ‘칙스터’ 광고 “CM송 주목” 3 통역사 역 김선호 “이탈리아어 발음 칭찬에 정말 기뻤다” 4 이창동 신작, 손예진 ‘스캔들’에 ‘흑백요리사3’까지 호화 상차림 5 할리우드 애니 흥행 역사 새로 쓴 ‘주토피아2’ 해당분야별 기사 더보기 1 “월 20만원대에 아이오닉6를” 현대차, 테슬라 ‘가성비’ 공세에 대응 2 폐가 버려진 말라뮤트 귀요미의 아메리칸드림 [개st하우스] 3 故이병철 떠올린 후덕죽…“내 음식 먹더니 폐업 지시 철회” 4 열풍 넘어 일상이 된 말러… 올해도 1년 내내 연주된다 5 한국브랜드언론평가, 제3회 정기 기관평가 시행 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 與 “이해찬 여전히 의식 없어…국내 이송 논의” 李대통령 “부동산 불로소득 공화국…양도세중과 유예 연장 없다” 가수 비, 장애인에 “왜 춤 안 춰?” 물었다가…“배려 부족” 사과 꽈추형 “박나래가 ‘주사이모’ 소개”…주사이모 측 “진짜는 따로” 이재용 “숫자에 취하지 말라…자만할 때 아냐” 美 새 국방전략 “대북 억제 주 책임은 한국…미군 최우선 과제는 본토 방어” 조국, 민주당 합당 논의 “당의 독자 DNA 보존이 원칙” 국제 은값 사상 최초 온스당 100달러 돌파 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요