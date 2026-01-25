시사 전체기사

‘따뜻한 한 끼를 위해’ 최강 한파에도 무료급식소에 늘어선 줄

입력:2026-01-25 14:06
강추위가 기승을 부리는 25일 서울 종로구 탑골공원에서 어르신들이 무료급식을 받기 위해 기다리고 있다. 아래사진은 열화상카메라 촬영한 사진으로 높은 온도는 붉은색으로, 낮은 온도는 푸른색으로 나타난다.

이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
