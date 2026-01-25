시사 전체기사

민주당 조승래 "지금이 합당 적기…조국혁신당 DNA 잘 섞일 것"

입력:2026-01-25 14:04
조승래 더불어민주당 사무총장이 25일 국회에서 현안 관련 기자 간담회를 열고 있다. 연합뉴스

조승래 더불어민주당 사무총장이 민주당과 조국혁신당의 합당을 두고 “지금이 합당 적기”라며 “민주당이란 큰 생명체 내에 조국혁신당의 DNA가 잘 섞이게 될 것”이라고 밝혔다.

조 사무총장은 25일 국회에서 열린 간담회에서 “합당은 당원들의 토론과 투표, 그리고 정당법이 정한 전당대회 혹은 중앙위 의결 절차를 거치게 돼 있다”며 “당헌·당규에 따른 내부 의견 수렴과 절차를 진행할 것”이라고 말했다.

전날 조국 조국혁신당 대표가 혁신당 긴급 의원총회를 진행하고 자당의 정치적 DNA의 보존과 확대를 합당 논의의 전제 조건으로 언급한데 대해 조 사무총장은 “민주당이라는 큰 생명체 내에서 조국혁신당 DNA도 잘 섞이게 될 것”이라고 설명했다.

조 사무총장은 “민주당 70년 역사엔 수많은 정치세력의 DNA가 다 새겨져 있다”며 “그 많은 DNA를 통해 민주당의 정체성이 형성돼 있고 그게 민주당의 역사”라고 부연했다.

조 사무총장은 합당이 될 경우 양당의 지분 문제에 대해 “내부적으로 절차가 진행되면서 각 당의 실무 협의 틀이 만들어져야 할 것”이지만 “지분 논의는 있을 수 없다고 생각한다”고 말했다.

그러면서 그는 “어떻게 하면 내란의 완전한 청산과 지방선거 승리를 위해 우리가 어떻게 힘을 모을지가 주제인 것이지, 지분을 나누고 그런 논의는 있을 수 없다”고 덧붙였다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

