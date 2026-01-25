신안 해상서 불법 조업 중국어선 2척 나포…단속 경찰 흉기 위협
전남 신안 인근 해상에서 우리나라 배타적경제수역(EEZ)에서 불법 조업을 하던 중국 국적 어선 2척이 해경에 나포됐다. 이 과정에서 일부 선원은 흉기로 단속 해양 경찰관을 위협한 것으로 알려졌다.
25일 목포해양경찰서에 따르면 전날 오후 7시쯤 신안군 가거도 남서방 약 103㎞ 해상에서 불법 범장망 조업을 하던 중국 국적 어선 2척을 경제수역어업주권법 위반 혐의로 나포했다.
나포된 어선은 A호(승선원 15명)와 B호(승선원 13명)로, 해경은 이들을 목포해경전용부두로 압송해 불법 어획물과 조업 경위 등을 조사하고 있다. 어획물은 각각 아귀 등 잡어 200㎏과 1t에 달하는 것으로 파악됐다.
특히 A호는 단속 과정에서 일부 선원이 흉기를 들고 경찰을 위협하는 등 격렬히 저항한 것으로 조사됐다. 해경은 경제수역어업주권법 위반 혐의 외에 특수공무집행방해 혐의 적용도 검토하고 있다.
이번 단속은 야간 불법 범장망 조업을 차단하기 위해 항공기와 경비함정을 투입한 해·공 합동작전으로 이뤄졌다. 이 과정에서 도주하던 선박에 등선하던 검색팀 경찰관 1명이 고속단정으로 추락해 부상을 입고 육지로 이송됐다.
해경 관계자는 “해양주권을 침해하고 공권력에 대항하는 불법 행위에 대해서는 끝까지 추적해 엄정 대응하겠다”고 말했다.
