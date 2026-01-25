정희용, 지선까지 후원 모금 중단 “뇌물 공천 악습 끊겠다”
정희용 국민의힘 사무총장이 6·3 지방선거 전까지 후원금 모금을 중단하겠다고 밝혔다. 통일교 정교유착, 더불어민주당의 공천 뇌물 의혹을 겨냥한 ‘쌍특검’ 도입을 촉구하며 8일간 단식한 장동혁 대표 뜻을 이어 정치권 전반의 공천 절차에 대한 신뢰 회복을 이끌어내겠다는 구상이다.
정 사무총장은 25일 페이스북에 “6·3 지방선거일까지 저의 국회의원 후원회 계좌의 입금을 정지하겠다”고 밝혔다. 정 사무총장은 이번 지방선거에서 당연직으로 공천관리위원회 위원을 맡는데, 본인부터 모범을 보이겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.
정 사무총장은 “장 대표의 목숨을 건 단식 투쟁은 언론에 보도되는 민주당의 뇌물 공천과 정치권의 검은 후원금 악습을 끊어내기 위한 정치개혁 의지에서 비롯된 것”이라고 말했다. 이어 “공정하고 투명한 공천, 그리고 국민의 신뢰를 받는 공천을 실현하기 위해 최선을 다할 것을 약속드린다”고 덧붙였다.
정 사무총장은 약속와 함께 NH농협은행으로부터 받은 문서 사진을 함께 첨부했다. 해당 문서에는 ‘국회의원정희용후원회’ 계좌가 본인 요청으로 지난 19일부터 계좌 입금이 정지됐다는 내용이 적혀있다.
앞서 장 대표는 이재명 대통령과 민주당에 쌍특검 수용을 촉구하며 단식 투쟁을 벌이다 지난 22일 박근혜 전 대통령 만류로 단식을 중단했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사