부산시, 영도 중리산권 관광벨트 추진… 마스터플랜 수립 착수
영도 중리산권 90만㎡ 관광벨트
접근성 개선 맞춰 마스터플랜 수립
개별 개발 아닌 단계적·체계적 추진
부산시가 영도 중리산권 일대를 관광·문화·체험 기능이 결합한 관광벨트로 개발하는 방안을 추진한다. 흰여울문화마을과 태종대 등 기존 관광자원에 더해 해변과 숲, 조망이 어우러진 중리산권 일대를 하나의 관광 축으로 엮어 영도 전반의 관광 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.
25일 부산시에 따르면 영도 중리산권 관광벨트 대상지는 영도구 동삼동 790번지 일원으로, 부산남고와 예비군훈련장 부지를 포함해 중리해변·감지해변 배후지, 태종대에 이르는 약 90만1000㎡ 규모다. 시는 이 일대에 관광·숙박·음식·문화·스포츠·체험·치유 기능을 복합적으로 도입하는 방안을 검토하고 있다.
이번 관광벨트 추진의 배경에는 영도의 접근성 개선이 있다. 흰여울문화마을과 피아크, 아르떼뮤지엄 등 이른바 ‘핫플’로 떠오른 영도는 봉래산 터널과 부산항선 도시철도 등 교통 인프라 확충이 예정돼 있어 관광 수요 확대가 예상된다.
특히 개발 대상지에는 예비군훈련장이 포함됐다. 군 차원에서 이전 가능성이 거론되는 상황을 고려해, 시는 개별 사업이나 단편적인 개발이 아니라 중리산권 전반을 하나의 관광벨트로 설정하고 이에 맞는 개발 방향과 원칙을 정해 단계적으로 추진하겠다는 입장이다.
이에 따라 시는 최근 ‘영도 중리산권 관광벨트 마스터플랜 수립 용역’을 발주했다. 착수일로부터 12개월간 대상지 현황 분석과 기본구상, 타당성 검토, 단계별 사업 추진 방안을 마련할 계획이다. 목표연도는 2030년이다.
마스터플랜에는 토지이용계획과 교통·보행 동선 체계, 기반 시설 정비 방향이 포함된다. 예비군훈련장 부지와 감지해변 배후지는 여건 변화에 대비해 단계적·병행 개발을 전제로 한 정비 방안이 검토된다. 경제성(B/C)과 재무성(NPV·IRR) 분석을 포함한 타당성 검토와 주민 의견 수렴, 관계기관 협의도 함께 진행된다.
부산시 관계자는 “이번 마스터플랜은 특정 시설이나 테마를 정해 놓고 추진하는 계획이 아니라, 중리산권 전반이 주변 환경과 어울리는 방향으로 개발될 수 있도록 큰 틀을 먼저 마련하는 작업”이라며 “개발 여건 변화를 고려해 다양한 가능성을 열어두고 검토할 계획”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사