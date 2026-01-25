충북 지난해 청년고용률 74.2% 전국 1위

전국 평균보다 2.9% 포인트 높아

맞춤형 일자리 도시 농부 등 반영



충북도는 지난해 충북의 청년 고용률이 74.2%로 전국 1위를 기록했다고 25일 밝혔다. 전국 평균 71.5%보다 2.7%p 높은 수치다. 청년 실업률은 2.0%로 전국에서 가장 낮게 나타나 일자리의 질과 양 모두에서 압도적인 성과를 보였다.



청년 인구 이동 흐름은 10여년 만에 유출에서 유입으로 전환됐다. 지난해 11월 기준 지역으로 돌아온 청년인구는 떠난 인구보다 1433명 많았다.



도는 맞춤형 일자리인 도시농부·근로자, 일하는 기쁨 청년·․여성 일자리 등이 기존 정형화된 방식에서 벗어나 지역 특성과 계층별 수요를 반영한 것으로 보고 있다. 2025년 전국 지자체 일자리대상에서 종합대상을 수상하기도 했다.



도는 이밖에도 2030맞춤형 지원(753명), 미취업 청년 일경험(100명), 지역 주도형 일자리(170명) 등을 통해 사회진출을 도왔다. 중소기업 재직청년 근속 지원(195명), 청년 소상공인 창업응원금(1165명), 산업단지 출퇴근(9개 산단) 등 근속 및 창업 지원 등도 펼쳤다.



도시농부는 도시의 유휴인력을 도시농부로 육성해 농촌에 인력을 지원하는 도·농 상생형 일자리 사업이다. 20세 이상 75세 이하 비농업인은 기본교육을 이수하면 누구나 참여할 수 있다. 도시농부는 하루 4시간 근무하면 인건비(6만원)와 교통비, 교육비, 상해보험료를 지원받는다. 지자체가 인건비 6만원 중 2만4000원을 농가에 지원한다.



도시근로자는 인력난을 겪고 있는 생산 현장에 도시 유휴 인력을 지원하는 일자리 사업이다. 도가 근로자 인건비의 40%를 하루 최대 4시간까지 지원한다.



일하는 기쁨은 경력단절, 육아, 학업으로 장기간 근로가 어려운 여성과 청년들이 집 가까운 곳에서 짧은 시간 유연하게 일할 기회를 제공하는 생활밀착형 일자리 모델이다. 장거리 출퇴근이 어려워 도시농부나 도시근로자에도 참여하지 못하는 39세 이하 청년과 59세 이하 여성이 참여 대상이다. 지난해는 255명이 이 사업에 참여했다. 올해는 500명 참여가 목표다.



김영환 충북지사는 “지방소멸 위기 상황에서 일자리는 청년의 지역 정착 가능성을 높이는 가장 근본적인 해법”이라며 “올해에도 청년이 체감할 수 있는 맞춤형 사업을 통해 청년이 돌아오고 머물고 성장하는 충북을 만들겠다”고 밝혔다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



