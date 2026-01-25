고양시, 고양은평선 도래울역 출입구 증설·조기착공 건의
경기도에 도래울역 출입구 4개 이상 설치 지속 건의
고양은평선 일산 연장 등 광역철도망 확충 박차
경기 고양시가 고양은평선 광역철도 도래울역 출입구 증설과 조기 착공을 위해 경기도와의 협력을 강화하며 시민 이동 편의 개선에 나섰다.
고양시는 경기도에서 추진 중인 고양은평선 광역철도 건설사업과 관련해 (가칭)도래울역 출입구를 4개 이상 설치해 줄 것을 지속적으로 요청하고 있으며, 향후 실시설계와 사업 추진 과정에서도 추가 출입구 반영과 조기 착공이 이뤄질 수 있도록 경기도와 긴밀히 협의할 계획이라고 25일 밝혔다.
(가칭)도래울역은 대규모 주거지역과 대형 쇼핑몰 인근 교차로에 위치해 유동 인구가 많고 보행 동선이 복잡한 지역이다. 시는 시민 이동 편의와 보행 안전 확보를 위해 출입구 4개 설치를 요청했으나, 현재 기본설계에는 2개만 반영된 상태다.
시는 비록 기본설계상 출입구 수가 제한됐더라도, 향후 실시설계 단계에서 교차로 입지 특성과 이용 수요를 반영해 추가 출입구 설치가 가능하도록 지속적으로 건의해 시민 불편이 최소화되도록 적극 대응할 방침이다.
고양은평선 광역철도 건설사업은 서울 은평구에서 고양시 덕양구를 잇는 노선으로, 3개 공구를 나눠 설계·시공 일괄입찰 방식으로 추진되고 있다.
1공구(새절역~가칭 창릉역)는 HL디앤아이한라 컨소시엄, 2공구(가칭 도래울역~가칭 행신중앙로역)는 극동건설 컨소시엄이 선정돼 지난해 12월 실시설계에 착수했으며, 3공구는 2월 초 사업자 선정을 앞두고 있다.
해당 노선은 총연장 15㎞에 정거장 8곳을 설치하는 사업으로, 환승역은 새절역(서부선·6호선), 창릉역(GTX-A), 화정역(3호선) 등 3곳이다. 총사업비는 1조7167억원이며, 창릉지구 광역교통개선대책의 일환으로 추진돼 2027년 착공, 2031년 개통을 목표로 하고 있다.
노선이 개통되면 창릉·원흥지구 등 고양시 주요 주거지역과 서울 간 접근성이 크게 개선돼 교통복지 향상과 도시 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.
이와 함께 고양시는 고양은평선 일산 연장과 인천2호선 고양 연장의 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 반영과 예비타당성조사 통과에 총력을 기울이고 있으며, 대장홍대선 덕은역 신설도 2031년 개통을 목표로 추진 중이다.
시 관계자는 “고양은평선은 시민의 출퇴근 여건을 획기적으로 개선할 핵심 광역철도사업”이라며 “도래울역 출입구 증설과 이용 편의 개선을 위해 경기도와 지속적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
