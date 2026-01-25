홍성에 수산물산지거점유통센터 건립…2028년 완공
충남도는 홍성군 광천읍 신진리 일원에 수산물산지거점유통센터(FPC)를 건립한다고 25일 밝혔다.
이 센터는 산지 수산물을 집적해 전처리·가공한 뒤 대형 소비처 등에 직접 공급하는 지역 거점 시설이다.
도는 2028년까지 80억원을 투입해 연면적 3766㎡ 규모의 유통센터를 건립할 계획이다.
수산물의 신선도 유지를 위한 냉동·저장 시설, 고품질 건어물 가공라인, 지역 특화 가공식품 생산시설 등이 들어선다.
도는 사업이 완료되면 센터에서 연간 550∼600t 규모의 수산물이 처리될 것으로 내다봤다.
정병우 도 어촌산업과장은 “생산, 유통 체계를 구축해 어가 소득 증대와 지역 경제 활성화에 기여할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
