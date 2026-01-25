“정부 졸속 지원 필요 없다” 대전·충남 행정통합 진통
정부의 행정통합 지원안을 두고 대전‧충남 시도의회에서 국민의힘을 중심으로 거센 반발이 나오고 있다. 재정권과 자치권 이양을 촉구하는 가운데 재의결 가능성까지 거론돼 통합 과정에서 진통이 계속될 것으로 보인다.
대전시의회 국민의힘 의원 12명과 무소속 의원 3명 등 15명은 최근 실질적인 자치분권이 보장된 대전·충남 행정통합 특별법 마련을 촉구하는 결의안을 공동 발의했다. 결의안에는 법인세와 양도소득세 등 세제 전반 개편을 통한 중앙정부의 재정권 이양, 조직‧인사‧규제 권한 등 자치권 이양 등의 요구사항이 담겼다.
결의안을 대표 발의한 국민의힘 이재경(서구3) 의원은 “정부가 내놓은 지원안은 행정통합과 자치분권의 실현을 위해서는 턱없이 부족한 졸속 안”이라며 “실질적인 자치권이 확보될 수 있도록 중앙정부의 권한을 구체적이고 명확하게 지방정부에 이양해야 한다”고 제안 이유를 밝혔다.
결의안 발의에 참여한 국민의힘 정명국(동구3) 의원도 지난 23일 열린 대전시의회 임시회 1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 “항구적인 세원 이양 없이는 재정 분권이 불가능하며, 정부 방안에 따른 행정통합은 형식적인 통합에 그칠 것”이라고 비판했다.
대전·충남 행정통합은 국민의힘 소속 광역 자치단체장과 의회를 중심으로 추진돼 왔다. 당초 더불어민주당 의원들은 행정통합에 소극적으로 임했지만 이재명 대통령이 강한 추진 의지를 보이면서 논의에 속도가 붙었다. 하지만 지난 16일 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조원을 지원한다는 내용의 정부 지원안이 발표되자 반발이 거세지고 있다.
국민의힘 충남도의회 의원들은 지난 22일 충남도청에서 기자회견을 열고 “중앙정부가 예산을 배분하는 방식의 종속적 지방분권에 단호히 반대한다”며 “대전·충남 행정통합 특별법에는 고도의 자치권과 실질적인 재정권 이양을 담아야 한다”고 촉구했다.
이장우 대전시장과 대전시의회는 행정통합 법안에 대한 재의결 가능성까지 시사하며 강력 대응할 뜻을 내비쳤다.
이 시장은 지난 21일 김태흠 충남지사와 만난 자리에서 “성일종 의원이 대표 발의한 법안에서 후퇴한다면 재논의가 필요하다”고 말했다. 정명국 시의원도 “실체 없는 분권과 한시적인 수혜적 지원을 담은 새로운 법안으로 행정통합을 추진한다면 대전시의회 의결을 다시 구해야할 것”이라고 강조했다.
김태흠 충남지사는 정부 지원안에 아쉬움을 드러내면서도 최근 이재명 대통령이 밝힌 재정 배분 수준에 대해 환영의 뜻을 내 이장우 시장과 미묘한 입장 차이를 보였다.
김 지사는 지난 22일 “대통령이 신년 기자회견에서 재정배분을 65대 35 수준까지 확대하겠다고 밝힌 것에 대해 큰 틀에서 적극 환영한다”며 “요구한 60대 40에는 못 미치지만 상당히 진전된 내용”이라고 평가했다.
조원휘 대전시의장과 홍성현 충남도의회 의장은 오는 29일 재의결 가능성을 포함한 대전·충남 행정통합 관련 현안을 공유할 방침이다.
