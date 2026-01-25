반발 속에서도 TK행정통합 이달 안 특별법 발의 추진
경북 북부권의 반발 속에서도 대구시와 경북도의 대구·경북 행정통합을 위한 행보가 빨라지고 있다. 경북 북부권 일부에서는 행정통합에 대한 유불리를 따져보는 분위기가 포착된다.
대구시와 경북도는 26일 경북도청에서 대구·경북통합추진단(TF) 출범식을 열고 통합에 속도를 낼 계획이라고 25일 밝혔다.
시·도 기조실장을 공동단장으로 시도 공무원들이 함께 통합 추진을 위해 머리를 맞댈 예정이다. 대구시와 경북도는 앞서 통합을 위한 시간이 촉박하다는데 뜻을 같이하고 특별법 발의와 공론화를 함께 진행하기로 했다.
두 시도는 지역 교육감과 국회의원 등을 만나 행정통합의 조속한 추진을 도와 달라고 요청했다. 대구시와 경북도는 이달 중 특별법을 발의한다는 각오다. 2월 다른 지방자치단체들이 올린 특별법과 함께 통과될 수 있도록 법안 발의와 도의회 동의에 속도를 낼 계획이다.
해당 법안에는 핵심 권한·재정 이양과 경제성장, 생활수준 향상을 위한 핵심 특례 등이 담긴다. 경북도는 법안 주요 내용과 통합 방향 등을 담은 ‘의견 청취 안건’을 도의회에 제출해 의견을 물을 예정이다. 기초자치단체의 행정구역과 계층·기능 유지 여부 등이 주요 쟁점이 될 전망이다.
통합에 부정적인 경북 북부권 기초단체 중 통합시청사 위치 안동 명시 등의 조건을 걸고 있는 안동시는 26일 오후 안동시청 시민회관에서 행정통합 주민설명회를 연다. 추진 상황과 주요 쟁점 등을 주민에게 설명하고 다양한 의견을 수렴하기 위한 것으로 주민들을 설득할 여지가 있을지 관심이 모이고 있다. 설명회에서 제시된 의견들은 향후 행정통합 관련 논의 과정에 참고 자료로 활용된다.
