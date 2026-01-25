광역 통합 가속화 속 전북의 선택…‘5극3특’ 성장엔진 선점
광역 통합 가속 속 ‘3특’ 전북의 분수령
신재생에너지·AI모빌리티·푸드헬스 3대 카드 제시
5극3특 선정 따라 국가 지원 지형 재편
광역권 통합 논의로 권역 간 경쟁이 본격화되는 가운데 전북특별자치도가 국가 성장엔진 선점에 나섰다. 전북은 신재생에너지와 첨단 상용차 AI 모빌리티, 푸드·헬스테크를 미래 생존 전략으로 내세웠다.
전북이 성장엔진 선점에 사활을 거는 배경에는 대전·충남, 광주·전남 등 인접 권역의 광역 통합 움직임이 있다. 광역시급 통합이 현실화할 경우 재정 배분과 권한, 2차 공공기관 이전 등 국가 지원 구조에서 불리해질 수 있다는 위기감이 작용하고 있다.
25일 전북도에 따르면 정부가 추진 중인 ‘5극3특 성장엔진’ 전략은 권역별로 2∼3개 성장엔진 산업을 선정해 규제 완화, 인재 양성, 연구개발(R&D), 재정·펀드 지원을 집중하는 정책이다. 특별자치도인 전북은 ‘3특’에 포함돼 내달 최종 선정 결과가 향후 국가 지원의 분수령이 될 것으로 보고 있다. 이후 6월까지 권역별 산업 육성계획 수립과 예산 반영이 이어진다.
첫 번째 성장엔진으로 제시한 분야는 신재생에너지 산업이다. 전북 새만금을 중심으로 해상풍력 4GW, 육상·수상 태양광 3GW 등 총 7GW 규모의 재생에너지 발전이 추진되고 있다. 재생에너지의 간헐성과 계통 불안정 문제를 해결하기 위해 잉여 전력을 수소로 전환하는 P2G 기술 도입을 검토 중이다. RE100 산업단지와 연계해 수소 생산·저장, 연료전지, 모빌리티로 이어지는 에너지 산업 생태계 구축을 목표로 하고 있다.
이 같은 에너지 전략 위에 전북은 제조업 경쟁력을 결합한 두 번째 성장엔진으로 첨단 AI 모빌리티 산업을 제시했다. 현대자동차, 타타대우, TYM, LS엠트론 등 상용차·특장차 중심의 중대형 모빌리티 밸류체인이 이미 형성돼 있다.
지난해 1조원 규모의 ‘협업지능 피지컬 AI 기반 제조 혁신 사업’이 예비타당성조사 면제 대상으로 확정되면서 새만금 자율주행 테스트베드와 군산·완주 산업단지, 농기계 실증단지를 연계한 전국 유일의 제조 피지컬 AI 실증 생태계 구축도 가시권에 들어왔다는 평가다.
전북은 푸드·헬스테크 산업을 세 번째 성장엔진으로 제시했다. 김제의 종자·스마트농업, 순창의 발효미생물, 익산 국가식품클러스터, 정읍의 전임상 인프라, 남원의 천연물·화장품 산업이 유기적으로 연결돼 있다. 연구개발(R&D)부터 비임상, 임상, 완제품 생산까지 한 지역에서 이어지는 ‘전주기 원스톱 시스템’은 다른 권역과 차별화되는 경쟁력으로 꼽힌다. 전북특별법 특례와 새만금 메가샌드박스를 결합해 신속한 상용화와 비용 경쟁력을 확보하겠다는 구상도 담겼다.
전북도 관계자는 “전북은 새만금이라는 국가적 자산과 함께 에너지·모빌리티·바이오 분야에서 실증 인프라를 동시에 갖춘 드문 지역”이라며 “5극3특 성장엔진 선정을 계기로 전북이 단순 지원 대상이 아니라 국가 산업 전략의 한 축으로 자리 잡도록 총력을 다하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
