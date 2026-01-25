광역 통합 가속화 속 전북의 선택…‘5극3특’ 성장엔진 선점

광역 통합 가속 속 ‘3특’ 전북의 분수령

신재생에너지·AI모빌리티·푸드헬스 3대 카드 제시

5극3특 선정 따라 국가 지원 지형 재편

2025 개최된 피지컬AI 글로벌 포럼. 전북도 제공

전북이 성장엔진 선점에 사활을 거는 배경에는 대전·충남, 광주·전남 등 인접 권역의 광역 통합 움직임이 있다. 광역시급 통합이 현실화할 경우 재정 배분과 권한, 2차 공공기관 이전 등 국가 지원 구조에서 불리해질 수 있다는 위기감이 작용하고 있다.