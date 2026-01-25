與 “이해찬 계속 의식 없어…국내 이송 논의 중”

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장. 연합뉴스

더불어민주당은 베트남에서 위중한 상태에 빠져 의식을 되찾지 못하고 있는 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 국내 이송 방안을 논의 중이라고 밝혔다.