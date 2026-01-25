與 “이해찬 계속 의식 없어…국내 이송 논의 중”
더불어민주당은 베트남에서 위중한 상태에 빠져 의식을 되찾지 못하고 있는 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 국내 이송 방안을 논의 중이라고 밝혔다.
조승래 민주당 사무총장은 25일 국회 기자간담회에서 이 수석부의장의 건강 상태를 전하며 “계속 의식을 회복하지는 못한 상태인 것 같다”며 “현지에서는 추가적인 의료 행위를 할 여건이 여의찮아서 긴급 이송을 해야 하는 상황이라고 들었다”고 말했다.
이어 “이송하려면 에어앰뷸런스가 필요한데 베트남에는 없는 상태라 어떻게 할지, 논의하는 것으로 안다”며 “대한민국으로 어떻게 모셔 올지에 대한 대책을 만드는 것이 시급하다”고 했다.
현재 베트남에 있는 이재명 대통령의 정무특별보좌관인 조정식 의원과 이해찬계 민주당 의원들이 이 수석부의장 부인 등 가족들과 이송 문제 등을 논의하는 것으로 알려졌다.
이 수석부의장은 지난 23일 민주평통 회의 참석차 베트남 호찌민을 방문했다가 건강이 급격히 악화돼 심폐소생술을 받으며 현지 병원 응급실로 이송됐다. 이후 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술에 이어 중환자실에서 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료를 받고 있다.
