“경북도청신도시 발전 보장 없는 행정통합은 수용할 수 없어”

예천군·예천군의회, 경북·대구 행정통합 추진에 “균형 발전 대안 없는 통합은 곤란”



김학동 예천군수는 경북·대구 행정통합 추진 움직임과 관련, “경북도청신도시 발전 보장 없는 행정통합은 수용할 수 없다”고 밝혔다. 예천군 제공



경북 예천군과 예천군의회가 최근 급물살을 탄 경북·대구 행정통합 추진 움직임과 관련, “경북도청신도시 발전 보장없는 행정통합은 수용할 수 없다”고 밝혔다.



김학동 예천군수는 25일 입장문을 통해 “경북·대구 행정통합은 경북도청을 통합특별시 행정 중심으로 명확히 할 것, 재정지원 인센티브의 도청신도시 및 경북 북부권 우선 배분과 기초지자체 자치권 보장, 산업 활성화와 공공기관 이전을 통한 경북도청 신도시 완성이 반드시 전제돼야 한다”고 못박았다.



예천군은 경북도청 이전과 도청신도시 조성이 국가와 경북도 공식 약속이었던 만큼 해당 약속 이행에 대한 명확한 보장 없이 추진되는 행정통합에는 동의할 수 없다는 입장이다.



군은 앞으로도 군의회와 협의를 지속하고 행정통합 대응 전담팀을 신설해 정부 재정지원과 공공기관 이전, 기업 지원 등 핵심 사안에 선제적으로 대응할 방침이다.



김 군수는 “도청신도시를 중심으로 예천군과 경북 북부권 이익이 통합 논의에 실질적으로 반영될 수 있도록 끝까지 책임있게 대응해 나갈 예정”이라며 “군민들이 직접 의견을 제시할 수 있도록 소통 창구를 운영해 군민 의견을 적극 수렴하겠다”고 밝혔다.



예천군의회도 경북·대구 행정통합 추진에 대해 전날 입장문을 발표했다.



군의회는 도민이 배제된 행정 중심 통합 추진은 즉시 재검토돼야 하며 명확한 비전과 실효성 있는 대안이 없는 통합 논의에는 단호히 반대한다는 입장을 고수했다.



이번 통합 논의가 대구 중심으로 흘러갈 경우, 경북 북부권의 상대적 소외와 도청신도시 정체가 불가피하다며 균형발전을 위한 대안없이 추진되는 통합은 결코 수용할 수 없다고 주장했다.



또 경북 북부권 균형발전을 위한 특례조항을 법제화하고 투명하고 공정한 재정 배분 원칙을 확립하지 않는 한 통합은 곧 재정 불균형 확대를 의미한다고 지적했다.



강영구 예천군의회의장은 “경북도청신도시는 경북의 행정 중심지이자 경북·대구 상생발전의 핵심 거점으로 조성된 지역”이라며 “도청신도시 자족기반 강화와 산업 인프라 확충 등 북부권 발전 방안이 전제되지 않은 통합 추진은 도민의 공감대를 얻기 어렵다”고 말했다.



예천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



