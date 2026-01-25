‘상승세’ 김시우, 3년만의 통산 5번째 우승 기회 잡아…“마지막날 즐기도록 하겠다”

‘텃밭’ 아메리킨 익스프레스 3R 단독 선두 자리

‘세계1위’ 셰플러와 ‘골프천재’ 브라운 공동 2위

김성현과 김주형, 공동 37위와 공동 50위 자리

25일(한국시간) 미국 캘리포니아주 라킨타CC에서 열린 PGA투어 시즌 두 번째 대회 아메리칸 익스프레스 3라운드에서 단독 선두에 자리한 김시우가 6번 홀에서 버디 퍼트를 성공시킨 뒤 갤러리 환호에 손을 들어 답하고 있다. AFP연합뉴스

25일(한국시간) 미국 캘리포니아주 라킨타CC(파72·7060야드)에서 열린

22언더파 194타를 기록한 김시우는 단독 선두에 자리했다. 통산 20승에 1승을 남긴 세계랭킹 1위 스코티 셰플러와 18살의 골프 천재

25일(한국시간) 미국 캘리포니아주 라킨타CC에서 열린 PGA투어 시즌 두 번째 대회 아메리칸 익스프레스 3라운드에서 1타차 공동 2위에 자리한 스코티 셰플러. AFP연합뉴스