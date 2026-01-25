포항시, AI데이터센터 인허가 패스트트랙 가동…16개 부서·4개 기관 참여
경북 포항시가 남구 오천읍 광명산단 내 ‘글로벌 AI데이터센터’ 구축을 위한 행정 지원에 속도를 내고 있다.
시는 지난 23일 시청 소회의실에서 글로벌 AI데이터센터 구축과 관련해 인허가 상황을 점검하고 신속한 사업 추진을 위해 패스트트랙 지원 태스크포스(TF) 회의를 열었다고 25일 밝혔다.
이번 회의는 장상길 포항시 부시장(TF단장) 주재로 열렸으며, 도시계획과·건축디자인과 등 시청 16개 부서와 남부소방서 등 4개 기관이 참석했다. 참석자들은 그간의 추진 경과를 점검하고, 인허가와 공사 과정에서 발생할 수 있는 문제점에 대한 선제적인 대응 방안을 논의했다.
시는 산업단지계획 변경, 입주 승인 및 건축허가 등 관련 인허가 절차를 병행 추진해 이달 말까지 마무리할 방침이다. 또 기존 건축물과 심의대상 건축물은 3월 중으로 모두 철거할 계획이다.
AI데이터센터의 핵심 인프라인 전력공급 절차도 순조롭게 진행 중이다. 지난해 11월 전력계통영향평가(기술평가)를 마쳤으며, 같은 달 접수한 전력계통영향평가(비기술평가)가 이달 말 완료되면 내달 중 사업자와 한국전력 간 전기사용 계약이 체결될 전망이다.
AI데이터센터는 총 대지면적 10만㎡ 중 1단계로 약 절반 정도인 4만 7000여㎡를 우선 조성해 40㎿급 규모로 운영을 시작한다. 이후 시는 운영 상황에 맞춰 단계별 확장 및 고도화를 추진할 계획이다.
장상길 포항시 부시장은 “AI데이터센터 구축을 위해 필요한 모든 인허가 사항들을 신속하고 차질없이 준비해 적기에 준공될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
