李대통령 “부동산 불로소득 공화국…양도세중과 유예 연장 없다”

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령이 오는 5월 9일 만료되는 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치에 대해 “

재연장을 하도록 법을 또 개정할 것이라고 생각한다면 오산”이라고 말했다.

이 대통령은 이어 “비정상으로 인한 불공정한 혜택은 힘들더라도 반드시 없애야 한다”며 “비정상적인 버티기가 이익이 돼서는 안 된다”고 지적했다. 또

정상화를 위한 상법 개정을 두고 기업과 나라가 망할 것처럼 호들갑을 떨며 저항하는 목소리도 있었지만 막상 개정하고 나니 기업과 국가, 사회가 모두 좋아지지 않았나”라며 “‘

잃어버린 30년’을 향해 치닫는 ‘부동산 불로소득 공화국’을 탈출하는 데에도 고통과 저항은 많겠지만 필요하고 유용한 일이라면 피하지 말아야 한다”고 강조했다.

또 “큰 병이 들었을 때는 아프고 돈이 들더라도 수술할 것은 수술해야 한다”며 “잠시 아픔을 견디면 더 건강해지고 돈도 더 잘 벌게 될 것”이라고 썼다.