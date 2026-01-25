신청·소득 기준 없는 지원…전북 ‘그냥드림’ 두 달 만에 1591명

전북지역 푸드마켓 7곳 운영…5월까지 9곳으로 확대

재방문 시 복지 상담을 통해 제도권 지원 연결

전북에서 신청 조건 없는 먹거리, 생필품을 지원하는 ‘그냥드림’ 시범사업이 시행되고 있다. 전북도 제공

배고픔 앞에서 신청서도 소득 기준도 묻지 않는다. 전북특별자치도가 신청 절차 없이 먹거리와 생필품을 즉시 지원하는 ‘그냥드림(먹거리 기본보장)’ 시범사업을 시행한 결과 두 달 만에 1591명이 도움을 받았다. 복지 사각지대에 놓인 위기 도민을 조기에 발견해 제도권 보호로 연결하는 현장형 정책이다.



25일 전북도에 따르면 ‘그냥드림’은 현재 전주·익산·정읍·김제·진안·무주·부안 등 도내 7개 시·군 푸드마켓·푸드뱅크에서 운영되고 있다. 오는 5월부터 군산과 남원이 추가되면 운영 거점은 9곳으로 확대된다.



‘그냥드림’은 복지제도 접근이 어려운 시민도 문턱 없이 이용할 수 있도록 설계된 현장 중심 지원사업이다. 최초 방문 시 이름과 연락처 등 최소한의 정보만 확인한 뒤 즉시 물품을 받을 수 있으며, 신청서 작성이나 소득 증빙은 요구하지 않는다.



2회 이상 재방문하는 이용자에 대해서는 기본 상담을 통해 결식 우려 여부를 비롯해 주거·채무·건강 문제 등 위기 신호를 살핀다. 이후 필요할 경우 읍면동 맞춤형 복지팀과 연계해 긴급복지지원, 기초생활보장, 사례관리 등 공적 지원으로 연결함으로써 단기 지원이 반복되지 않고 제도권 보호로 이어지도록 하고 있다.



신청 조건 없는 먹거리, 생필품을 지원하는 ‘그냥드림’에 시민들이 줄 서 있다. 전북도 제공

지원 물품은 1인당 2만원 한도 내에서 쌀·라면·통조림 등 기본 먹거리와 휴지·세면용품 등 생필품을 포함한 3∼5개 품목으로 구성된다. 운영 시간은 매주 화요일과 목요일 오후 2시부터 5시까지이며, 이용은 원칙적으로 월 1회 가능하다.



전북도는 광역 단위 일괄 구매·배분 체계를 구축해 물품 수급의 안정성을 높이고, 사업장별 재고를 상시 점검하며 현장 운영 공백을 줄이고 있다. 기존 푸드뱅크·푸드마켓 인프라를 활용하면서 민관 협력을 병행한 점도 사업의 빠른 안착에 기여했다.



도는 시범 운영 과정에서 확인된 이용 패턴과 상담·연계 성과를 토대로 읍면동 연계 체계를 더욱 촘촘히 다듬고, 위기 가구를 조기에 발견해 실질적인 자립·보호로 이어지도록 제도를 보완할 방침이다.



방상윤 전북도 복지여성보건국장은 “그냥드림은 ‘누가 자격이 되는지’를 묻기보다 ‘오늘 누가 도움이 필요한지’를 먼저 살피는 정책”이라며 “먹거리라는 가장 기본적인 삶의 요소를 통해 도민의 위기를 조기에 발견하고, 전북형 먹거리 안전망을 구축해 나가겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



