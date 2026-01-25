수원특례시, 지방정부 최초로 ‘독서국가’ 선언 동참

이재준 시장 “AI 시대에 독서는 스스로 생각하고 질문하는 인재 키워내는 교육 대전환 핵심”



경기도 수원특례시는 지방정부에서는 최초로 ‘독서국가’ 선언에 동참했다고 25일 밝혔다.



독서국가는 인공지능(AI) 시대에 독서교육을 국가 핵심 정책으로 전환하자는 프로젝트다.



이재준 시장은 국회 교육위원장 김영호 의원실·독서국가 추진위원회 공동 주최로 지난 23일 국회의원회관 대회의실에서 열린 ‘독서국가 선포식’에 참석해 모두 발언을 하고, 선언문을 낭독했다.



지방정부를 대표해서 참여한 이재준 시장은 “우리 지방정부는 시민의 자발적인 독서 문화를 조성하고, 촘촘한 독서 생태계를 구축해 독서마을·독서도시를 이루겠다”고 포부를 밝혔다.



그는 “AI 시대에 독서는 스스로 생각하고 질문하는 인재를 키워내는 교육대전환의 핵심”이라며 “책을 읽는 도시를 넘어 시민 누구나 생각하고, 토론하고, 함께 성장하는 미래형 독서도시를 만들어가겠다”고 강조했다.



이날 출범한 독서국가 추진위원회는 독서국가 프로젝트를 성공적으로 실현하고, 국민 공감대를 확산하기 위한 범국민 연대체다.



국회와 교육계, 지방정부, 출판계, 언론계, 문화예술계 등 인사들이 참여한다.



선포식은 최교진 교육부장관, 차정인 국가교육위원장, 정근식 서울특별시 교육감 등의 축사, 이재준 수원시장의 모두 발언으로 이어졌다. 학생·학부모·교사 등 교육공동체와 지역사회 대표들은 ‘독서국가 선언문’을 함께 낭독했다.



이날 선포식을 시작으로 독서국가 추진위원회는 범국민 독서 캠페인 전개, 관련 입법·예산 정책화, 독서 생태계 기반 구축 등 사업을 추진할 계획이다.



수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr



