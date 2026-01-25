가수 비, 장애인에 “왜 춤 안 춰?” 물었다가…“배려 부족” 사과
가수 비(44·정지훈)가 최근 대만 콘서트에서 춤을 추지 않는 팬에게 그 이유를 물었다가 청각장애인이라는 사실을 인지하고 사과했다.
23일(현지시간) 외신 인디펜던트 등에 따르면 비는 지난 17일 대만 타이베이 아레나에서 열린 ‘스틸 레이닝: 앙코르’ 투어 공연 무대에서 춤을 추는 대신 영상만 촬영하는 여성 팬 A씨를 보고 “왜 춤을 안 춰요?”라고 물었다.
A씨는 통역사로부터 비의 말을 전해 들은 뒤 자신의 귀를 가리키며 미소를 지었다. 자신에게 청각장애가 있다는 점을 알리고 싶었던 것으로 보인다. 그러나 비는 이 뜻을 제대로 이해하지 못한 듯 A씨에게 “더 열정적으로 반응해 달라”고 말한 뒤 공연을 이어갔다.
A씨는 이틀 뒤인 지난 19일 SNS에 비를 태그하며 당시 상황을 설명하는 글을 올렸다. 그는 “춤을 안 춘 게 아니라 비와 통역사가 무슨 말을 하는지 몰랐다”며 “청각장애가 있어서 입 모양을 읽거나 실시간 자막이 필요하다”고 썼다.
이어 “비가 일어나서 춤추라는 손짓을 했을 때도 ‘더 크게 노래하라’는 뜻으로 오해했다”며 “비가 불만스럽게 발을 구르며 다시 해 보라고 했다. 나중에 생각해 보니 수화로 알려줄 걸 그랬다. 말 안 듣는 팬으로 오해받을까 봐 걱정됐다”고 적었다.
뒤늦게 사연을 접한 비는 지난 20일 중국어로 사과 댓글을 남겼다. 비는 “당신이 듣지 못한다는 걸 몰라서 정말 미안하다”며 “배려가 부족했고 생각이 깊지 못했다”고 했다. 이어 A씨에게 생일 축하 인사를 건네며 “작은 해프닝이 있었지만 우리에게 아름다운 추억이 됐다”며 “앞으로 공연할 때 모든 면에서 더 신중하겠다”고 썼다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
