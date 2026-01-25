경주시, 공동육아나눔터 8곳서 16개 프로그램 운영…맞춤형 육아 지원
경북 경주시가 부모와 아이가 함께 성장하는 육아 환경을 만들기 위해 지역 맞춤형 육아 서비스 확대에 나선다.
경주시 가족센터는 다음 달부터 지역 내 공동육아나눔터 8곳에서 16개 육아‧돌봄 프로그램을 운영한다고 25일 밝혔다.
공동육아나눔터는 12세 이하 아동과 보호자가 함께 이용할 수 있는 열린 육아 공간이다. 놀이와 돌봄, 부모 간 교류를 지원하며 지역사회 육아 공동체의 거점 역할을 하고 있다.
시는 행복드림공동육아나눔터를 포함해 경북지역에서 가장 많은 8곳의 공동육아나눔터를 운영 중이다. 2025년 기준 연간 이용자 수는 2만8842명으로 해마다 증가하는 추세다.
각 나눔터에서는 놀이공간 제공을 비롯해 부모 간 상호 돌봄을 실천하는 ‘돌봄 품앗이’, 유아‧초등학생 대상 체험 프로그램, 보호자 대상 육아 역량 강화 프로그램 등 다양한 상시프로그램을 운영한다.
이번 프로그램은 놀이·소통·돌봄을 연계한 지속형 육아 지원 과정으로, 2~3개월 단위로 순차 진행된다.
자연물을 활용한 오감놀이, 편식 개선을 위한 요리체험 프로그램 ‘나는야 요리사’, 체육·발레 등 신체활동 프로그램을 포함해 총 16개 과정이 마련됐다.
신청은 경주시가족센터 홈페이지를 통해 가능하며, 기타 자세한 사항은 경주시가족센터로 문의하면 된다.
주낙영 경주시장은 “공동육아나눔터는 부모와 아이가 함께 성장하며 돌봄을 나누는 지역 육아의 중심 공간”이라며 “앞으로도 가족의 양육 부담을 덜고 아이들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.
