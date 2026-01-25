하남·남양주, 한강 위 출렁다리로 연결…수변 상생협력 본격화
경기 하남시와 남양주시가 한강 수변을 가로지르는 친환경 출렁다리 조성을 통해 단절된 두 도시를 생태적으로 연결하고 초광역 협력의 새로운 모델을 제시한다.
하남시와 남양주시는 지난 22일 공동으로 추진 중인 ‘하남시-남양주시 상생협력 기반 한강 수변 친환경 연계 발전 방안 공동 연구 용역’ 보고회를 열고, 양 도시를 잇는 최적의 연결 시설물로 ‘친환경 출렁다리’를 선정했다.
이번 연구는 과도한 규제로 활용이 제한돼 왔던 한강 수변을 중심으로 환경 보전과 지역 상생을 동시에 실현하기 위한 발전 전략 마련에 초점을 맞췄다.
출렁다리는 한강 본류에 교각이나 주탑을 설치하지 않는 구조로, 수중 생태계 교란과 하천 흐름 훼손을 최소화하는 것이 특징이다. 자동차 통행이 아닌 사람 중심의 보행 전용 시설로 설계돼 탄소 중립 실천과 생태 보전에 기여하는 한편, 시민 교류와 관광 활성화를 이끄는 상징적 연결축 역할을 하게 된다. 이를 통해 하남의 미사경정공원과 한강둔치, 남양주의 삼패지구 등 양측 수변 자원이 하나의 친환경 관광벨트로 연계될 전망이다.
이번 공동 연구는 시설 조성에 그치지 않고 주민 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 핵심 가치로 설정했다. 양 시는 환경 중심, 가치 중심, 지역 상생이라는 3대 전략 아래 체류형·경험형 친환경 관광 콘텐츠를 단계적으로 개발해 지속가능한 관광 생태계 구축을 추진할 계획이다.
하남시와 남양주시는 지난해 5월 경기 동북부 친환경 수변 관광 상생협의체 출범을 계기로 협력을 시작했으며, 7월 업무협약 체결 이후 실무 TF를 구성해 대상지 분석과 대안 검토를 진행해왔다. 지난해 12월 중간보고회에서는 친환경 출렁다리가 환경성·경관성·기능성 측면에서 가장 적합한 대안이라는 결론을 도출했다. 이와 함께 한강 수변과 검단산·예봉산을 잇는 케이블카 설치 등 광역 관광 인프라 확장 방안도 중·장기 과제로 제시됐다.
이현재 하남시장은 “이번 프로젝트는 하남과 남양주가 한강이라는 공통 자산을 통해 초광역 협력의 시너지를 창출하는 전환점”이라며 “단절된 생태 축을 복원하고 접근성 개선을 병행해 대한민국 최고의 수변 공간을 조성하겠다”고 말했다.
주광덕 남양주시장은 “양 시의 협력은 경기 동북부 수변의 대전환을 이끄는 중요한 출발점”이라며 “한강을 매개로 한 연결이 지역 성장과 주민이 체감하는 변화로 이어져 팔당댐 하류 일대가 새로운 성장 거점으로 도약하길 기대한다”고 밝혔다.
한편, 양 시는 안전성 확보와 환경 훼손 최소화 방안, 주민 의견 수렴 등을 거쳐 2월 중 공동 연구를 마무리하고, 이후 타당성 조사와 행정 절차를 순차적으로 추진할 예정이다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
