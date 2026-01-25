노모 때려 숨지게 한 60대 딸과 방조한 남편 구속영장
90대 노모를 폭행해 숨지게 한 혐의의 60대 딸과 범행을 방조한 혐의의 남편이 경찰에 붙잡혔다.
인천 부평경찰서는 존속폭행치사 혐의로 60대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 25일 밝혔다. 경찰은 또 A씨의 범행을 방조한 혐의로 남편인 60대 B씨에 대해서도 구속영장을 신청했다.
A씨는 지난 20일 인천시 부평구에 있는 자택에서 90대 노모 C씨를 여러 차례 때려 사흘 뒤 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 A씨의 폭행을 방조하고 C씨에 대한 구호 조치를 하지 않은 혐의를 받는다. 이들은 폭행을 당한 뒤 쓰러진 노모를 구호 조치 없이 집에 방치한 것으로 전해졌다.
A씨는 범행 사흘 뒤인 23일 오후 5시41분쯤 “어머니가 숨을 쉬지 않는다”며 119에 직접 신고했다. 이후 경찰은 C씨의 얼굴 등에서 멍 자국이 발견된 점을 토대로 범죄 혐의가 있다고 판단해 같은날 오후 8시쯤 A씨를 긴급 체포했다.
A씨는 경찰 조사에서 “어머니를 폭행한 것이 맞고 23일 정오쯤 사망한 것 같다”며 “가정사 때문에 그랬다”고 진술한 것으로 알려졌다.
A씨 부부는 범행 2개월 전부터 C씨와 함께 거주하기 시작한 것으로 확인됐다. C씨는 이전에 다른 가족과 함께 살다가 가정사로 A씨 부부와 합가했다. 다만 이들과 관련해 접수된 가정폭력 신고는 없는 것으로 파악됐다.
경찰은 현재 사망 시점과 원인 등을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 B씨의 시신 부검을 의뢰한 상태다.
경찰 관계자는 “시신 부검과 관련한 국과수 소견은 아직 나오지 않았다”며 “수사를 거쳐 A씨 부부 혐의가 인정된다고 보고 구속영장을 신청했다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
