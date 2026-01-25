이재성 “전재수 출마 환영… 원칙·품격 경선 약속”
“정책·비전·실력으로 승부” 강조
경선 뒤 승복… “원팀 부산” 다짐
29일 ‘부산뉴딜2026’ 비전 발표
통일교 금품 수수 의혹이 제기된 뒤 해양수산부 장관직에서 물러난 더불어민주당 전재수 의원이 부산시장 출마를 최종 결정할 경우 설 전후 출사표를 던질 수 있다고 밝힌 가운데 앞서 부산시장 도전을 선언한 이재성 전 더불어민주당 부산시당위원장은 “출마를 결정한다면 환영한다. 원칙과 품격을 지키는 경선을 약속한다”고 말했다.
이 전 위원장은 25일 자신의 페이스북을 통해 전 의원의 출마 가능성과 관련한 입장을 내고 “민주당의 경선은 정책과 비전, 실력으로 경쟁하는 과정이어야 한다”며 “흠집 내기나 갈등이 아닌 정정당당한 경쟁으로 부산 시민 앞에 평가받겠다”고 밝혔다. 전 의원의 합류 가능성을 경쟁 구도의 변수로 보는 동시에 갈등이 아닌 ‘정책 경선’ 프레임을 분명히 한 것으로 풀이된다.
그는 경선 이후 통합도 강조했다. 이 전 위원장은 “경선이 끝난 뒤에는 결과에 승복하고 하나의 팀으로 힘을 모아 부산 탈환을 함께 만들어가겠다”며 “경쟁과 통합이 함께 가는 것이 민주당의 원칙”이라고 했다.
당헌·당규 준수도 거듭 내세웠다. 그는 “당 규정에 따라 시장 선거 8개월 전인 지난해 10월 2일 부산시당위원장 직에서 물러났으며 부산시장 후보군 가운데 유일하게 예비 후보자 자격심사를 신청해 통과했다”고 설명했다. 또 “오는 2월 2일에는 지역위원장 직에서도 내려놓을 예정”이라며 “현재 예비후보 등록 전 마지막 기자회견을 앞두고 있다”고 덧붙였다.
이 전 위원장은 오는 29일 오전 10시30분 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘부산뉴딜2026’ 비전을 공식 발표할 예정이다. 그는 “끝까지 당헌·당규를 존중하며, 말이 아니라 실력으로 부산의 변화를 증명해 나가겠다”고 밝혔다.
한편 전 의원은 24일 언론 인터뷰에서 “부산시장 출마는 대단히 중요한 문제”라며 “조국혁신당과의 합당 여부 등 변수가 있어 당장 확정적으로 출마하겠다고 말하긴 어렵다”고 말했다. 다만 출마를 결정하면 설 전후 출사표를 던질 수 있다고 덧붙였다. 전 의원은 오는 30일 부산에서 열리는 노무현재단 부산지역위원회 행사에 참석해 ‘해수부 부산 시대’의 의미와 부산시의 역할 등을 주제로 특별강의에 나설 예정이다.
