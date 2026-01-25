전북도, 미래 10년 ‘글로벌생명경제도시’ 청사진 제시
특별자치도 출범 이후 첫 도 단위 최상위 법정계획
생명경제 중심 중·장기 성장 전략…4월 최종 확정
전북도가 향후 10년간 지역 발전의 방향을 담은 ‘글로벌생명경제도시 종합계획(안)’을 마련하고 도민과 전문가 의견 수렴에 나섰다. 전북특별자치도 출범 이후 처음 수립되는 도 단위 최상위 법정계획이다.
25일 전북도에 따르면 이번 종합계획은 글로벌생명경제도시 조성을 목표로 중·단기 발전 전략을 담은 도정 최상위 계획으로, 도교육청과 도내 14개 시·군이 공동 참여했다. 향후 전북 도정 전반의 정책 방향과 재정·투자 우선순위를 가늠할 기준이 될 전망이다.
종합계획은 지난달 착수 보고회를 시작으로 시·군 협의, 전략 보고, 전문가 자문 등을 거쳐 마련됐다. 전북도와 전북연구원은 공청회에 앞서 권역별 설명회를 열어 도민과 공무원 의견을 사전에 수렴했다.
이어 지난 23일 도청 대회의실에서 열린 공청회에서는 종합계획(안)의 비전으로 ‘사람·자연·기술이 함께 성장하는 생명경제도시 전북’을 제시했다. 생명경제 글로벌 중심 도약, 전환산업의 글로컬 성장, 연결도시의 세계적 확장을 3대 목표로 설정하고, 생명산업 육성, 전환산업 진흥, 도민행복 증진, 연결도시 구축, 자치분권 확대 등 5대 추진전략을 담았다.
공청회에서는 전북연구원의 계획 설명에 이어 전문가 지정토론과 자유토론이 진행됐다. 좌장을 맡은 원광대학교 이동기 교수는 “이번 계획은 전북특별자치도의 미래상을 방향과 목표, 전략과 과제로 체계화한 종합 청사진”이라며 “실질적인 성과로 이어질 수 있도록 실행력 확보가 중요하다”고 강조했다.
전북도는 공청회에서 제기된 의견을 종합 검토한 뒤, 관련 심의와 도의회 동의 절차를 거쳐 오는 4월 중 종합계획을 최종 확정·고시할 예정이다.
천영평 전북도 기획조정실장은 “이번 종합계획은 향후 10년간 전북 도정의 비전과 발전 방향을 제시하는 핵심 계획”이라며 “현장의 목소리와 전문가 제안을 반영해 실효성 있는 계획으로 완성하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사