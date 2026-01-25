인천시, AI 인천육아코디’ 챗봇 서비스…육아 정보 통합
인천시는 가정에서 영유아를 양육하는 부모들이 육아 정보를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 (가칭)‘인공지능(AI) 인천육아코디’ 챗봇 서비스를 운영한다고 25일 밝혔다.
지난달 기준 전체 영유아 중 가정양육 영유아 비율은 25.3%로 조사됐다. 0세 영아의 경우는 가정양육 비율이 75.1%에 달해 초기 양육 단계에서 부모들의 정보 접근성 개선이 필요한 것으로 나타났다. 그러나 현재 육아 정보는 중앙정부 및 지방자치단체 포털, 기관별 누리집 등에 분산돼 있어 필요한 정보를 한 번에 확인하기 어렵다.
AI 인천육아코디는 발달단계별 성장 정보부터 지원금, 지역별 부모교육·행사, 장난감 대여 정보까지 흩어져 있는 육아 정보를 하나로 통합해 제공하는 것이 핵심이다. 별도의 애플리케이션이나 누리집 구축 없이 카카오톡 챗봇을 자체 제작해 비용 부담을 최소화했다. 이를 통해 연령과 거주 지역에 따른 맞춤형 육아 정보를 쉽게 확인할 수 있다.
시는 이달 시제품 제작 및 홍보를 시작으로 다음 달부터 부모 체험단 운영, 시범운영 등을 거치며 서비스 완성도를 높일 방침이다. 시범운영 이후에는 정식 서비스를 이어간다. 또 단계적으로 AI와 자동화 프로그램을 연동해 부모 질문에 맞는 개인화된 정보를 안내하고 향후 일정 알림 등 AI 인천육아코디의 기능을 확대해 나갈 예정이다.
조은주 시 영유아정책과장은 “AI 인천육아코디는 가정양육 부모들이 필요한 육아 정보를 손쉽게 얻을 수 있는 든든한 길잡이가 될 것”이라며 “부모의 의견을 지속적으로 반영해 신뢰받는 육아 지원 서비스로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사