꽈추형 “박나래가 ‘주사이모’ 소개”…주사이모 측 “진짜는 따로”
‘꽈추형’으로 알려진 비뇨의학과 전문의 홍성우씨가 최근 연예계에 파문을 불러온 ‘주사이모’ 논란과 관련해 당사자인 A씨와 사업 미팅을 했던 당시를 전했다. 방송인 박나래로부터 소개받은 A씨가 그에게 병원 사업을 제안했다는 것이다. 이에 대해 A씨 측은 “진짜 주사이모는 따로 있다”며 반격을 예고했다.
24일 방송된 SBS ‘그것이 알고 싶다’는 ‘주사 이모 스캔들 - 그들은 어떻게 주사기를 쥐었나’라는 주제로 최근 불거진 주사이모 논란의 실체를 추적했다.
방송에 출연한 홍씨에 따르면, 그는 지난해 11월 박나래 소개로 40대 여성 이모씨를 만났다. 이씨는 자신을 강남 유명 성형외과 대표이자 외국인 환자를 유치하는 병원의 대표라고 소개하면서 해외 병원 진출 사업을 제안했다고 한다. 박나래가 이씨를 성형외과 의사로 소개해 홍씨 역시 그를 의사라고 믿었다는 것이다.
실제로 박나래는 면허가 없는 이씨에게 약 처방을 받고 병원이 없는 곳에서 의료 시술을 받은 것으로 알려졌다. 둘의 인연은 2022년으로 거슬러 올라간다. 강남의 한 성형외과에 방문했다가 이씨를 알게 된 박나래는 그가 당연히 의사인 줄 알았다는 입장이다.
그러나 이씨 측은 병원에서 알게 된 것이 아니고, 박나래가 자신을 의사로 안다는 것도 거짓이라고 주장했다. 이씨의 남편은 아내가 박나래와 전 매니저들 사이 갑질 폭로 관련 갈등에 희생된 피해자라는 입장이다. 그러면서 “진짜 주사 이모는 따로 있다”고 주장했다.
박나래가 이씨의 정체를 의심하고도 불법 의료 행위를 멈추지 않았다는 증언도 등장했다. 그의 전 매니저는 이씨가 2023년 박나래의 해외 촬영에 동행했다고 주장했는데, 이때 소란도 빚어졌다고 한다.
전 매니저는 “자기가 방송사 사장도 알고, 누구도 알고 하는데 너희가 감히 갑자기 쳐들어 와서 소리를 지르냐고 했다”며 “그 상황을 목격한 모든 사람이 이 사람 의사 아닌 거 같다고 생각했다”고 말했다.
현장에 있던 이들이 박나래에게 “이씨가 의사가 아닌 것 같다”고 말하자 박나래 역시 “그렇게 생각했다”며 더 이상 주사를 맞지 않겠다고 약속했으나, 한국에 도착하자마자 계속 주사를 맞았다고 한다.
추적 결과 이씨는 십수년 전 속눈썹 연장 시술로 돈을 벌었고, 성형외과 비만 클리닉을 운영한 것이 아니라 환자를 유치하는 프리랜서였던 것으로 드러났다. 그러나 성형외과 대표라고 적힌 명함을 들고 다녔다. 그는 자신이 중국 의사 면허를 소지했다고 주장했으나, 해당 대학에는 외국인 졸업생이 없던 것으로 밝혀졌다.
이후 이씨 측은 취재 진행 도중 입장을 바꿔 중국 의과대학에서 유학 생활을 하지 않았고, 처방한 약은 도매상에서 구했다며 처벌을 받겠다고 했다. 그러면서도 주사 이모로 불리는 것에 억울한 마음을 드러냈다.
전문가는 이씨가 박나래에게 처방한 약 대부분은 미용, 다이어트, 피로 해소 목적이었다고 분석했다. 향정신성 의약품과 전문의약품도 포함돼 있었다. 대한의사협회는 “하루빨리 제도적 개선이 필요하다”고 강조했다.
