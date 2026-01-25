‘경기 컬처패스’ 2만5000원→6만원 한도 상향…올해부터는 ‘도서’ 추가

경기도는 도민의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 ‘경기 컬처패스’ 혜택 구조를 개편했다고 25일 밝혔다.

경기 컬처패스는 영화·공연·전시·스포츠·숙박·액티비티·도서 등 다양한 문화 콘텐츠를 할인된 가격으로 이용할 수 있도록 지원하는 경기도형 문화소비쿠폰 사업이다.먼저 1인당 연간 지원 한도는 기존 2만5000원에서 최대 6만원 이내로 상향한다.분야별 지원 금액도 확대된다. 숙박 분야에는 3만원 할인 쿠폰 1종이 제공되며, 공연과 영화는 각각 2종의 할인 쿠폰이 지원된다. 공연은 8000원과 2만원, 영화는 6000원과 1만원 할인 쿠폰으로 구성돼 관람 요금에 맞춰 선택해 사용할 수 있다. 전시·스포츠·액티비티·도서 분야에는 각각 1만원의 문화소비쿠폰이 제공된다.지원 분야는 기존 영화·공연·전시·스포츠·숙박·액티비티 6개에서 도서가 새롭게 추가돼 7개로 확대된다.또 사용처 역시 넓어진다. 기존 도내 시설 이용 중심에서 벗어나 전국 어디서나 이용 가능한 온라인 제휴처까지 포함된다. 영화는 CGV와 롯데시네마, 공연·전시·스포츠는 티켓링크, 숙박·액티비티는 여기어때, 도서는 교보문고를 통해 이용할 수 있다.문화소비쿠폰은 일일 발행 방식으로 제공되며, 1인당 하루 최대 3회까지 신청할 수 있다. 발급된 쿠폰은 다음 달까지 사용할 수 있으며, 연간 지원 한도와 별도로 특별 프로모션도 함께 운영할 예정이다.박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "경기 컬처패스 확대는 도민이 체감할 수 있는 문화복지 수준을 한 단계 끌어올리는 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 도민 누구나 일상 속에서 문화를 누릴 수 있도록 제도를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr