“5초 동안 최소 10발” 美 미니애폴리스에서 순찰 요원이 또 시민에 발포

미국 시민 37세 알렉스 제프리 프레티, 국경순찰대 총격에 사망

피해자 전과 없는 중환자실 간호사…피격 당시 손엔 휴대 전화

트럼프, 피해자 소지 총기 공개하며 “총격범” 스티브 밀러 “테러리스트”

미국 연방 요원들이 24일(현지시간) 미네소타주 미니애폴리스에서 시위대를 향해 후추 스프레이를 분사하고 있다. 연합뉴스

미니애폴리스시에서 24일(현지시간) 국경순찰대(

의 총격으로 30대 시민이 사망하는 사건이 또다시 벌어졌다. 같은 지역에서 러네이 니콜 굿(37)이 이민세관단속국(ICE)의 총격으로 사망한 이후 17일 만에 다시 유사한 사건이 벌어지면서 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속에 대한 거센 반발이 예상된다.

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 24일(현지시간) 트럼프 행정부의 이민 단속에 항의하는 시위가 열리고 있다. 연합뉴스

요원들이 무장해제를 시도하던 중 격렬한 저항을 받고 방어적으로 사격했으며 즉시 응급처치를 했다고 주장했다.

하지만 브라이언 오하라 미니애폴리스 경찰국장은 피해자가 전과가 없는 미국 시민이며 유효한 총기 소지 허가를 갖고 있었다고 밝혔다. 미네소타에서는 무기 휴대가 합법이다.

공개된 영상에서도 피해자는 연방 요원들에 제압될 당시 손에 총이 아닌 휴대전화를 쥐고 있었다.

트럼프 대통령은 트루스소셜에 피해자가 총기를 소지하고 있었다며 사진을 공유했다. 그러면서

“이것이 총격범(피해자)의 총이다. 장전된 상태로 발사 준비가 완료됐다”며

“주지사와 시장은 거만하고 위험하며 오만한 언사로 내란을 선동하고 있다”고 비난했다. 스티븐 밀러 백악관 부비서실장은 피해자에 대해 “테러리스트”라고 주장했다.