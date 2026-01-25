안동시, 대구·경북행정통합 주민설명회 26일 개최한다

오후 4시 시민회관 영남홀에서, “관심 있는 시민들 많은 참여” 당부

안동시청 전경. 안동시 제공



경북 안동시는 최근 급물살을 타고 있는 대구·경북행정통합에 대한 주민설명회를 개최한다고 25일 밝혔다.



안동시에 따르면 26일 오후 4시 시민회관 영남홀에서 여는 이번 행사에서는 대구·경북행정통합 추진 상황과 주요 쟁점 등을 주민에게 설명하고 다양한 의견을 수렴할 예정이다.



안동시는 설명회에서 제시된 의견들을 향후 행정통합 관련 논의 과정에 참고 자료로 활용한다.



안동시 관계자는 “행정통합은 지역 미래와 직결되는 중대한 사안인 만큼 시민에게 정확한 정보를 제공하고 충분한 의견을 수렴하는 과정이 필요하다고 판단했다”며 “관심 있는 시민 여러분의 많은 참여 바란다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



