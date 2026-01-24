네오위즈, 매년 영업이익 20% 주주 환원

네오위즈 판교타워. 게임사 제공

네오위즈가 중장기 주주환원 정책을 통해 지속 가능한 경영을 정착시키겠다는 의지를 밝혔다.

먼저 최소 환원 금액 100억원 중 50억원은 자사주를 매입해 소각하고, 나머지 50억원은 현금 배당을 실시한다. 영업이익의 20%가 100억원을 넘어설 경우 초과 재원 전체를 소각과 배당 중 주주 이익을 높이는 방식으로 유연하게 운영한다. 해당 정책에 따른 최초 배당금 지급 시점은 2026년 3월 주주총회 이후다.