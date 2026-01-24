경찰, ‘캄보디아 송환’ 피의자 73명 전원 구속영장 신청
경찰이 캄보디아에서 스캠(사기) 등에 가담했다가 강제 송환된 한국인 범죄 조직원 73명 전원에 대해 24일 구속영장을 신청했다. 이들이 전날 국내로 강제 송환된 지 하루 만이다.
경찰청 국가수사본부는 이날 언론 공지를 통해 “경찰은 ‘범정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)’를 통해 피의자 73명의 범죄 혐의를 수사하고 있다”며 “오늘 전원에 대한 구속영장 신청을 완료했다”고 밝혔다.
지역별로 부산경찰청이 49명, 충남청 17명, 서울청 2명, 인천청 1명, 울산청 2명, 창원중부경찰서 1명, 서초경찰서 1명 등이다.
이들은 우리 국민 869명을 대상으로 약 486억원을 편취한 혐의를 받는다.
70명은 로맨스 스캠이나 투자 리딩방 운영 등 스캠 범죄 혐의를, 3명은 인질강도와 도박 등 혐의를 받는다.
가상 인물로 위장하는 딥페이크 기술을 활용해 104명에게서 약 120억원을 가로챈 ‘로맨스 스캠 부부 사기단’도 구속영장 신청 대상에 포함됐다.
이들은 수사 당국의 추적을 피하기 위해 성형수술로 얼굴을 바꾸는 등 도피전략을 써오다 검거됐으나 지난해 10월 송환 때는 제외됐다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사