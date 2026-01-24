시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 01월 24일)

입력:2026-01-24 17:31
공유하기
글자 크기 조정

1월 24일 토요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 내려진 가운데, 기온이 영하권에 머물고 있습니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 충청·전북 지방은 흐린 날씨를 보이고 있으며, 전남 지방은 구름이 많습니다.

현재 기온은 서울 -3도, 인천 -2도, 수원 -3도, 춘천 -4도, 강릉 -1도, 청주 -1도, 대전 0도, 전주 1도, 광주 2도, 대구 1도, 부산 3도, 제주 6도 입니다.

내일 아침기온은 서울 -11.0도, 인천 -10.0도, 수원 -11.0도, 춘천 -15.0도, 강릉 -10.0도, 청주 -10.0도, 대전 -9.0도, 전주 -6.0도, 광주 -4.0도, 대구 -7.0도, 부산 -4.0도, 제주 2.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
민주평통 “이해찬, 의식 돌아오지 않고 위중”
美 새 국방전략 “韓, 대북 억제 주된 책임 맡기 충분”
조국, 민주당 합당 논의 “당의 독자 DNA 보존이 원칙”
캐나다도 어린이 SNS 금지 검토…호주 이어 ‘온라인 규제’ 추진
국제 은값 사상 최초 온스당 100달러 돌파
김민석 총리 “美 부통령, 쿠팡 사태 오해 없게 상호관리 요청”
“생존의 문제”… 희화화에 자라나는 탈모산업
“생존의 문제”… 희화화에 자라나는 탈모산업
국민일보 신문구독