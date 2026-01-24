오늘의 날씨 - 오후 (2026년 01월 24일)
1월 24일 토요일, 오후 날씨입니다.
이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 내려진 가운데, 기온이 영하권에 머물고 있습니다.
대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 충청·전북 지방은 흐린 날씨를 보이고 있으며, 전남 지방은 구름이 많습니다.
현재 기온은 서울 -3도, 인천 -2도, 수원 -3도, 춘천 -4도, 강릉 -1도, 청주 -1도, 대전 0도, 전주 1도, 광주 2도, 대구 1도, 부산 3도, 제주 6도 입니다.
내일 아침기온은 서울 -11.0도, 인천 -10.0도, 수원 -11.0도, 춘천 -15.0도, 강릉 -10.0도, 청주 -10.0도, 대전 -9.0도, 전주 -6.0도, 광주 -4.0도, 대구 -7.0도, 부산 -4.0도, 제주 2.0도로 예상됩니다.
이상 날씨였습니다.
