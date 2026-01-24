中, 군서열 2위 장유샤 등 최고위직 2명 “기율위반 조사”
중국 군부 2인자인 장유샤 중앙군사위 부주석과 중앙군사위 위원인 류전리 연합참모부 참모장이 기율위반 혐의로 조사를 받고 있다고 24일 중국 국방부가 발표했다.
국방부는 이날 홈페이지를 통해 “중앙정치국 위원 겸 중앙군사위원회 부주석 장유샤와 중앙군사위원회 위원 겸 연합참모부 참모장인 류전리가 심각한 기율 위반 및 불법 행위를 저지른 혐의를 받고 있다”며 “당 중앙의 연구를 거쳐 장유샤와 류전리를 입건해 심사·조사를 진행하기로 결정했다”고 밝혔다.
국방부는 구체적인 혐의 내용에 대해서는 공개하지 않았다. 다만 ‘심각한 기율 위반’이라는 표현을 사용한 점으로 미뤄 부정부패 관련 혐의일 가능성이 큰 것으로 관측된다.
앞서 장유샤와 류전리는 지난 20일 베이징 중앙당교에서 열린 성부급(장차관급) 주요 간부 연구토의반 행사에도 모습을 드러내지 않았다. 뉴토크신문 등 외신은 이에 “중국 정부는 최근 ‘반부패’를 명분으로 군 지휘부에 대한 대대적인 숙청을 진행하고 있다”며 “두 사람이 이미 숙청 대상에 올랐을 가능성이 있다”고 분석한 바 있다.
군부 최고위직 인사 2명의 동시 낙마로 정원 7명인 중앙군사위원회에는 시 주석과 지난해 10월 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의(20기 4중전회)에서 부주석이 된 장성민 등 2명만 남게 됐다.
