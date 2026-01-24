민주평통 “이해찬, 의식 돌아오지 않고 위중”
베트남 출장 중 건강이 급격히 악화해 현지 의료진으로부터 심근경색 시술을 받은 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 아직 의식을 회복하지 못한 채 위중한 상태인 것으로 전해졌다.
민주평통은 24일 언론 공지를 통해 “현재 심장 스텐트 시술 경과를 지켜보고 있는 중으로 어제(23일)보단 호흡 등이 다소 안정적이나 의식은 아직 돌아오지 않은 위중한 상태”라고 밝혔다.
이어 “현지 의료진이 최선을 다해 치료 중으로 주베트남대사관 및 총영사관 등과 적극 협력하며 대응하고 있다”라고 덧붙였다.
이 부의장은 민주평통 베트남 운영협의회 참석차 베트남 호치민에 방문했다가 전날 귀국하기 위해 떤선녓 공항에 도착했으나 호흡이 약해져 현지 병원 응급실로 이송됐다. 그는 이송 중 한때 심정지 상태에 처했으나 이후 호흡을 되찾은 것으로 알려졌다.
상황을 보고받은 이재명 대통령은 조정식 대통령 정무특보를 베트남에 급파할 것을 지시했다.
조 특보는 이날 오전 9시 20분쯤 인천국제공항을 통해 베트남으로 출국했다.
7선 의원 출신의 이 부의장은 1952년생으로 올해 74세다. 노무현 정부에서 국무총리를, 문재인 정부에서 민주당 대표를 지냈다. 지난해 10월에는 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
