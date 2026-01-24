美 새 국방전략 “韓, 대북 억제 주된 책임 맡기 충분”
동맹 분담 강화
미군 전력은 본토 방어·중국 억제에 집중
미국 국방부(전쟁부)가 23일(현지시간) 공개한 새로운 국방전략(NDS)에서 북한을 미국이 직면한 주요 위협 가운데 하나로 규정하고, 한국이 대북 억제의 주된 책임을 질 능력이 충분하다고 공식 명시했다. 미국은 본토 방위와 중국 억제를 최우선 과제로 설정하는 한편, 유럽·중동·한반도 등 지역별 방위에서 동맹국의 역할 확대를 전면에 내세웠다.
새 NDS는 한국이 높은 수준의 국방 지출과 탄탄한 방위 산업, 의무 징병제의 지원을 받는 강력한 군대를 보유하고 있다면서 “매우 중요하면서도 더 제한적인 미국의 지원을 받으며 대북 억제에서 주된 책임을 질 능력이 있다”고 기술했다.
NDS는 미국에 위협이 되는 국가 중 북한에 대해 “북한의 대규모 재래식 전력 다수가 노후화됐거나 제대로 관리되지 않았지만, 한국은 북한의 침공 위협에 맞서 경계를 유지해야 한다”며 “북한의 미사일 전력은 재래식 및 핵무기뿐만 아니라 다른 대량살상무기(WMD)로도 한국과 일본 내 표적을 타격할 수 있다”고 평가했다.
이어 “동시에 북한의 핵전력은 미국 본토를 위협할 수 있는 능력이 갈수록 커지고 있다”며 “이들 전력은 규모와 정교함이 증가하고 있으며, 미국 본토에 대한 분명하고 현존하는 핵 공격 위험을 제기한다”고 밝혔다.
눈여겨볼 점은 새 국가안보전략(NSS)에 이어 새 NDS에서도 북한 비핵화에 대한 기술이 사라졌다는 점이다. 2022년 NDS와 함께 공개된 핵태세검토보고서(NPR)에서 ‘완전한 비핵화’를 명확히 했던 것과는 대비된다.
북한 핵 위협을 강조하면서도 비핵화 목표를 생략한 것을 두고, 비핵화의 현실적 한계를 반영했거나 향후 북미 대화 재개 가능성을 염두에 둔 전략적 판단이라는 해석도 나온다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
