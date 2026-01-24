위메이드, 원화 스테이블코인 테크 세미나 개최
위메이드가 ‘성공적인 스테이블코인 발행을 위한 인프라의 조건'을 주제로 원화 스테이블코인 테크 세미나를 오는 29일 서울 강남구 스파크플러스 선릉3호점에서 개최한다.
이번 세미나에선 스테이블코인 인프라를 실제 레거시 금융과 핀테크, 결제 시스템에 어떻게 안정적으로 적용할 수 있을지에 대한 적용 사례를 공유한다. 기술적 구현을 비롯해 컴플라이언스, 보안, 규제 대응 등 실무 관점의 세션이 진행될 예정이다.
행사는 김석환 위메이드 부사장과 제임스 앙 체이널리시스 아시아 태평양 부사장의 개회사로 시작된다. 이어 위메이드가 주도하는 원화 스테이블코인 연합체 ‘GAKS(Global Alliance for KRW Stablecoin)’ 연합사인 써틱과 체이널리시스, 위메이드 관계자의 세션이 진행된다.
위메이드는 이번 행사에서 원화 스테이블코인을 수수료(가스비)로 사용하는 스테이블코인 전용 블록체인 ‘스테이블넷(StableNet)’의 기술 구조를 공개한다고 설명했다.
