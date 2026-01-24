캐나다도 어린이 SNS 금지 검토…호주 이어 ‘온라인 규제’ 추진

14세 미만 금지 추진

로이터연합뉴스

밀러 장관은 “특별히 우리 사회에서 아동을 포함해 가장 취약한 계층이 온라인 유해성에 노출되지 않도록 여러 방안을 검토하고 있다”며 어린이 대상 SNS 금지 정책이 시행된다면 아동 대상 온라인 콘텐츠 규제도 반드시 병행될 것이라고 덧붙였다.

주요 기술 기업들은 아동 SNS 사용을 전면적으로 금지하는 대신 대안을 모색해달라고 캐나다 정부에 요구하고 있다.

인스타그램과 페이스북을 운영하는 메타 캐나다의 한 관계자는 “SNS 전면 금지는 말이 되지 않는다”며 “연령을 정확히 확인하는 능력에는 큰 허점이 있고, 집행 역시 문제가 될 것”이라고 말했다.