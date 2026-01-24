덴마크 총리, 그린란드 깜짝 방문…향후 대응 방안 논의
트럼프 병합 위협 시달린 주민 위로
메테 프레데릭센 덴마크 총리가 23일(현지시간) 덴마크 자치령인 그린란드를 깜짝 방문해 향후 외교·안보 대응 방안을 논의하고, 도널드 트럼프 미국 대통령의 병합 위협에 마음을 졸였던 주민들에게 연대의 뜻을 전했다.
프레데릭센 총리는 이날 그린란드 수도 누크를 찾아 옌스프레데리크 닐센 그린란드 총리와 회동했다. 두 정상은 미국과 북대서양조약기구(NATO·나토)가 다보스에서 체결한 그린란드·북극 지역 안보 강화를 위한 합의를 분석하고, 향후 추진할 외교적 공동 대응 방향을 논의한 것으로 전해졌다.
프레데릭센 총리가 이날 벨기에 브뤼셀에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 회동한 직후 비행시간만 5시간 이상 걸리는 누크로 곧장 날아온 것은 최근 몇 주간 트럼프 대통령의 병합 발언으로 불안에 시달린 그린란드 주민들을 위로하고 지지를 표현하기 위한 것으로 풀이된다.
그는 이날 누크에서 별도의 기자회견 없이 “우리는 다음 단계를 준비하고 있다”며 “무엇보다도 어려운 시기를 겪고 있는 그린란드 주민에게 우리의 강력한 지지를 보여주기 위해 왔다”고 방문 취지를 설명했다.
그는 덴마크 공영방송 DR과의 인터뷰에서 트럼프 대통령의 그린란드 통제 야심에서 비롯된 현 상황이 여전히 “심각하다”면서 그린란드와 함께 외교적·정치적 해법을 모색해 나가겠다고 밝혔다. 덴마크 TV2와의 인터뷰에서도 “근래 많은 말들이 오갔고, 위협도 있었다. 이제는 외교적·정치적 접근을 시도하는 지점에 와 있다”이라며 “덴마크와 그린란드는 이를 성공시키기 위해 할 수 있는 것을 다 할 것”이라고 강조했다.
베이지색 점퍼 차림의 프레데릭센 총리는 이날 닐센 총리와 함께 눈 덮인 누크 시내를 걸으며 시민들에게 반갑게 인사하는 장면도 포착됐다. 두 정상은 누크의 유치원과 어시장도 방문해 어린이들과 대화를 나누고 상인들과 소통했다.
한편, 그린란드 영유권을 거듭 주장하던 트럼프 대통령은 이날 폐막한 세계경제포럼(WEF)에서 군사력 사용을 배제하고 즉각 협상하길 원한다고 말을 바꿨다. 몇 시간 뒤에는 뤼터 나토 사무총장과 회동에서 미래 합의의 틀을 만들었다며 덴마크와 그린란드에 파병한 7개국 등 유럽 8개국에 대한 추가 관세도 철회한다고 밝히며 한발 물러섰다.
