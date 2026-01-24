메타, 10대 청소년 ‘AI캐릭터와 채팅’ 차단
앱 아동 유해성 소송 앞두고
‘부모통제’ 새버전 출시도
페이스북·인스타그램 운영사 메타가 자사 소셜미디어(SNS)에서 10대 청소년들의 인공지능(AI) 캐릭터 채팅 기능을 전 세계적으로 일시 차단한다고 23일(현지시간) 밝혔다.
로이터통신 등에 따르면 메타플랫폼스는 이날 청소년 보호 기능을 탑재한 새 AI 캐릭터 버전을 개발 중이라며 새 버전이 출시될 때까지 전 세계 청소년의 기존 AI 캐릭터 접근을 차단한다고 밝혔다. 차단 조치는 수 주 내에 시행될 예정이다.
차단 대상에는 계정에 등록된 생년월일 기준으로 청소년으로 확인된 이용자뿐 아니라, 성인 계정으로 등록했더라도 메타의 나이 예측 기술에 따라 청소년으로 판별된 이용자도 포함된다. 이들은 메타 SNS 내에서 유명인을 모방하거나 특정 직업·역할을 부여한 AI 캐릭터와의 채팅 기능을 이용할 수 없게 된다.
다만 정보 검색이나 작문 등을 돕는 일반적인 AI 비서 기능은 연령과 무관하게 계속 이용할 수 있다.
메타는 향후 출시될 새 AI 캐릭터 버전에 부모가 자녀의 AI 대화 이용 여부를 확인하고 통제할 수 있는 기능을 포함할 계획이라고 밝혔으나, 구체적인 업데이트 시점은 공개하지 않았다.
메타의 이번 조치는 자사 앱이 아동에게 미치는 중독성·유해성 관련 재판을 앞둔 시점에 이뤄졌다고 AP통신은 전했다.
앞서 메타는 지난해 10월 자해 등 민감한 주제에 대한 검색을 차단하고, 청소년 계정에 성인용 콘텐츠 노출을 제한하는 보호 정책을 발표한 바 있다. 당시 메타는 청소년 계정을 영화 등급 기준 ‘PG-13’(13세 미만 부적합) 등급 수준으로 관리하겠다고 밝혔다.
