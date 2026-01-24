시사 전체기사

‘추가 공천헌금 의혹’ 김경 시의원 또다시 압수수색

입력:2026-01-24 10:24
김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 지난 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

김경 서울시의원이 2023년 10월 강서구청장 보궐선거를 앞두고 정치인 등에게 금품을 제공했다는 의혹을 수사 중인 경찰이 24일 김 시의원 등에 대한 강제수사에 나섰다. 김 시의원이 2022년 6월 지방선거를 앞두고 무소속 강선우 의원에게 공천헌금을 건넸다는 의혹과는 또 다른 건이다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 8시 40분부터 김 시의원의 서울 강서구 화곡동 주거지와 양모 전 서울시의장 자택, 서울시의회 의원회관 등 5곳에 대해 압수수색을 하고있다고 밝혔다.

이 의혹은 지난 19일 서울시 선거관리위원회가 경찰로 이첩한 사건과 관련한 건이다.

앞서 경찰은 서울시 선관위로부터 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨에 대한 신고를 접수했다.

경찰은 2023년 10월 치러진 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 A씨가 누구에게 금품을 전달할지를 논의하는 듯한 내용이 담긴 녹취를 확보한 것으로 전해졌다.

김 시의원 측은 강서구청장 보궐선거와 관련해 누구에게도 금품을 제공한 사실이 없다는 입장이다.

이와 별개로 김 시의원은 2022년 6월 지방선거 서울시의원 공천을 염두에 두고 당시 민주당 소속이던 강 의원에게 1억원의 뇌물을 전달한 혐의로도 수사를 받고 있다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

