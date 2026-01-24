‘추가 공천헌금 의혹’ 김경 시의원 또다시 압수수색
김경 서울시의원이 2023년 10월 강서구청장 보궐선거를 앞두고 정치인 등에게 금품을 제공했다는 의혹을 수사 중인 경찰이 24일 김 시의원 등에 대한 강제수사에 나섰다. 김 시의원이 2022년 6월 지방선거를 앞두고 무소속 강선우 의원에게 공천헌금을 건넸다는 의혹과는 또 다른 건이다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 8시 40분부터 김 시의원의 서울 강서구 화곡동 주거지와 양모 전 서울시의장 자택, 서울시의회 의원회관 등 5곳에 대해 압수수색을 하고있다고 밝혔다.
이 의혹은 지난 19일 서울시 선거관리위원회가 경찰로 이첩한 사건과 관련한 건이다.
앞서 경찰은 서울시 선관위로부터 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨에 대한 신고를 접수했다.
경찰은 2023년 10월 치러진 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 A씨가 누구에게 금품을 전달할지를 논의하는 듯한 내용이 담긴 녹취를 확보한 것으로 전해졌다.
김 시의원 측은 강서구청장 보궐선거와 관련해 누구에게도 금품을 제공한 사실이 없다는 입장이다.
이와 별개로 김 시의원은 2022년 6월 지방선거 서울시의원 공천을 염두에 두고 당시 민주당 소속이던 강 의원에게 1억원의 뇌물을 전달한 혐의로도 수사를 받고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
