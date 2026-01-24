러·우, 미 중재로 3자 종전협상…첫날 진전없이 종료
아부다비에서 협상단 대면
돈바스 영토 놓고 입장차 팽팽
우크라이나와 러시아가 23일(현지시간) 미국의 중재로 처음으로 3자 대면 종전 협상을 했으나 첫날 일정은 돈바스 영토 문제를 둘러싼 이견을 좁히지 못한 채 별다른 진전 없이 끝났다.
로이터통신에 따르면 3개국 고위급 당국자로 구성된 협상단은 이날 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 만나 종전 논의의 핵심 쟁점 중 하나인 돈바스 문제를 안건으로 올렸으나 입장 차이만 재확인했다. 협상단은 24일 둘째날 협상을 이어가기로 했다.
우크라이나 협상단을 이끈 루스템 우메로프 국가안보국방위 서기는 회담 후 성명을 통해 이날 만남에서는 전쟁 종식 조건과 향후 협상 과정의 방향에 대해 논의했다고만 밝히며 구체적 내용에 대해서는 언급하지 않았다.
도널드 트럼프 미 대통령의 휴전 압박 속에 협상단을 보낸 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 회담이 끝난 뒤 “가장 중요한 것은 러시아가 이 전쟁을 끝낼 준비가 돼야 한다는 것”이라며 아직 결론을 내리기는 이르다고 말했다. 이어 “내일 대화가 어떻게 진행될지, 어떤 결과가 나오는지 보겠다”고 덧붙였다.
러시아 측의 공식 입장은 아직 나오지 않았다. 러시아 국영 매체들은 이날 회담이 비공개로 진행됐다고 전했다.
러시아 측 소식통에 따르면 러시아는 지난해 8월 블라디미르 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 알래스카 회담에서 논의된 ‘앵커리지식’ 방안을 고려 중인 것으로 나타났다. 이는 우크라이나가 돈바스 전역의 통제권을 러시아에 넘겨주고 다른 남동부 전선은 동결하는 내용으로, 우크라이나는 돈바스 영토 양보는 받아들일 수 없다며 강하게 맞서고 있다.
미국에 동결된 러시아 자산 활용 방안도 쟁점이다. 러시아는 미국에 동결된 약 50억 달러(약 7조3380억원) 규모의 자산을 우크라이나 내 러시아 점령 지역 복구 자금으로 사용하자고 주장하고 있다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 러시아가 트럼프 대통령이 구상중인 평화위원회에 자금을 내는 계획을 설명하고 미국 내 동결자산을 평화위원회 외에도 전투로 피해를 본 지역의 재건에 사용될 수 있다며 돈바스 재건 투입 가능성을 시사했다. 이에 대해 젤렌스키 대통령은 “말도 안 되는 소리”라며 일축했다.
이번 3자 협상은 전날 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령이 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연차총회에서 발표한 데 따라 성사됐다.
한편 러시아는 3자 회담이 진행되는 와중에도 우크라이나에 대한 공격을 멈추지 않았다. AFP통신에 따르면 우크라이나는 이날 하르키우 지역에서 러시아의 공습으로 3명이 숨졌고, 동부에서도 5세 아동을 포함해 4명이 사망했다고 발표했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
