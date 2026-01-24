국제 은값 사상 최초 온스당 100달러 돌파
국제 은(銀) 가격이 장중 사상 처음으로 온스당 100달러선을 넘어섰다. 은 가격이 온스당 100달러선을 넘어선 것은 이번이 처음이다.
23일(현지시간) 로이터 등에 따르면 은 현물 가격은 미 동부시간 이날 오전 10시 47분쯤 전장보다 4% 오른 온스당 100.1달러에 거래됐다.
미 동부시간 오후 4시 기준 뉴욕상품거래소에선 3월 인도분 은 선물가격은 전장 대비 5.15% 오른 온스당 101.33달러에 거래됐다.
은값은 지난해 한해 150% 넘게 폭등한 데 이어 새해 들어 이날까지 40% 넘게 올랐다.
그린란드·이란 등을 둘러싼 지정학적 긴장이 고조되고, 미국의 재정적자가 확대되며 안전 자산을 찾는 탈(脫)달러화 분위기가 이어지고 있어 귀금속 가격도 영향을 받고있다는 분석이다.
여기에 은의 산업용 수요는 꾸준히 증가하는 반면 만성적인 공급 부족 문제가 쉽사리 해소되지 않는 점도 가격 상승 요인으로 꼽힌다.
이날 금 가격도 상승을 지속하며 사상 최초로 온스당 5000달러선 돌파를 눈앞에 뒀다.
같은 시간 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 선물가격은 전장 대비 1.35% 오른 온스당 4979달러에 거래됐다.
