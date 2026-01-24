미 중·동부 겨울폭풍 예보에 비상사태…항공편 대거 취소

24일 텍사스 거쳐 25일 동부 강타

뉴욕주 30∼45㎝ 폭설 예보

AFP연합뉴스

이 주말 새 약 80개 미국 도시 지역을 운항하는 항공편에 영향을 미칠 것이라고 공지했다.

낼 수 있다고 우려했다.

댈러스시 일대 상점에서 발전기가 모두 동났고 방한용품이 매장에서 빠르게 소진됐다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.