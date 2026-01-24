시사 전체기사

미 중·동부 겨울폭풍 예보에 비상사태…항공편 대거 취소

입력:2026-01-24 09:28
24일 텍사스 거쳐 25일 동부 강타
뉴욕주 30∼45㎝ 폭설 예보

AFP연합뉴스

미국 중부와 동부 지역에 주말 새 강력한 겨울 눈 폭풍이 예보되면서 10여 개 주 정부가 비상사태를 선포하고 항공사들은 수천개 항공편 운항을 취소했다.

미 전역에서 약 1억4000만명 이상이 이번 겨울 폭풍에 영향을 받을 것으로 예상되는 가운데 일부 지역 주민들은 식료품과 생필품을 미리 비축하면서 대형마트와 슈퍼마켓 진열대가 빠르게 비어가고 있다.

23일(현지시간) 미 국립기상청(NWS)에 따르면 겨울 폭풍은 이날 로키산맥이 있는 콜로라도와 뉴멕시코주 상공에서 시작돼 주말 동안 동쪽으로 이동, 24일 텍사스주를 거쳐 25일 동부 해안 지역을 강타할 전망이다.

이에 따라 항공사들은 24∼25일 예정된 항공편 운항을 대규모로 취소하고 있다. 항공편 추적 사이트 플라이트어웨어에 따르면 미 동부시간 23일 오후 3시 기준 아메리칸항공은 24일 운항 예정편의 19%를, 사우스웨스트항공은 17%를 각각 취소했다. 텍사스주 댈러스포트워스 국제공항에서는 24일 예정된 운항 항공편의 약 3분의 2가 취소된 상태다.

겨울 폭풍 영향권을 받는 지역이 확대되면서 항공편 취소 규모는 더욱 늘어날 전망이다. 델타항공은 이번 겨울 폭풍이 주말 새 약 80개 미국 도시 지역을 운항하는 항공편에 영향을 미칠 것이라고 공지했다.

각 주 정부도 이번 폭풍이 몇 년 만에 최악의 겨울 폭풍이 될 것이란 예보에 미리 비상사태를 선포했다. 23일 현재 12개 주가 비상사태를 선포하고 주민들에게 외출 자제와 철저한 대비를 당부했다. 미 기상청은 미네소타주를 포함한 북부 평원 일부 지역의 체감온도가 24∼25일 영하 50도까지 떨어질 것으로 내다봤다.

미 NBC 방송은 이번 겨울 폭풍이 미 대륙의 절반 이상을 강타해 광범위한 피해를 낼 수 있다고 우려했다.

캐시 호컬 뉴욕주지사는 이날 비상사태 선포 회견에서 뉴욕주 각 지역에 30∼45㎝의 폭설이 예보됐다며 “이번 폭풍은 폭설과 극심한 저온이 결합한 매우 위험한 상황”이라고 강조했다. 호컬 주지사는 주민들에게 식료품과 처방약 등 필수품을 미리 비축해 둘 것도 권고했다.

폭설이 예보된 일부 지역에서는 눈(snow)과 대재앙(apocalypse)을 합친 ‘스노포칼립스’(Snowpocalypse·눈 재앙) 가능성에 대비해 주민들이 식료품과 생필품 사재기에 나서면서 대형마트와 슈퍼마켓에 긴 줄이 늘어서고 진열대 물품이 동나기도 했다.

대규모 정전 가능성에 대한 우려도 커지고 있다. 앞서 2021년 텍사스주에서는 혹한 속 겨울 폭풍으로 대규모 정전이 발생해 246명이 사망했다. 그레그 애벗 텍사스주지사는 “전력망이 그 어느 때보다 잘 준비돼 있다”고 밝혔지만, 댈러스시 일대 상점에서 발전기가 모두 동났고 방한용품이 매장에서 빠르게 소진됐다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

